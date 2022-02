Amb prou feines un parell d’entrenaments, Iván Martín va estrenar-se dissabte passat al camp de l’Amorebieta. no va ser el millor partit de l’equip però l’extrem basc va oferir pinzellades de la seva qualitat. Ahir, el nou jugador del Girona va ser presentat i va deixar molt clares les intencions amb què ha arribat a Montilivi. «L’objectiu és pujar a Primera. Ho donarem tot per aconseguir-ho. Si pot ser directe, millor», va dir. Martín va revelar que al Vila-real B formava una bona societat amb Baena «des de la mitja punta» que espera repetir al Girona. El jugador cedit pel Vila-real arriba després d’uns mesos a Primera amb l’Alabès. «De vegades és bo fer un pas enrere per fer-ne dos endavant després. Quan va venir el Girona, no m’ho vaig pensar».

Va ser mitja hora mal comptada i segurament en el pitjor dia. Tanmateix, de la desfeta contra l’Amorebieta els detalls d’Iván Martín van ser el poc positiu que se’n va salvar. «El tècnic em va dir que fos jo, que tenia tota la seva confiança. Que fes com feia amb el Mirandés l’any passat», explica. A Lezama, Martín va actuar d’extrem dret, ja quan Michel havia canviat el dibuix i passat a jugar amb línia de quatre al darrere. És precisament aquí, on el basc se sent més còmode segons va confessar. «Vinc a jugar sobretot a la línia de mitjapunta i banda. On em trobo més bé és a cama canviada, a la dreta, però jugaré on em digui el míster». En aquest sentit, Martín detallava que Baena li havia explicat que el Girona té un estil de «joc combinatiu» que l’atrau perquè «és amb el que sempre he jugat al Vila-real». Tot i que la temporada passada va fer dos gols amb el Mirandés, Martín va reconèixer que marcar no és una de les seves principals virtuts. «Les meves estadístiques diuen que no n’he fet mai gaires, però sí amb passades. El més important és que la pilota acabi a dins, amb gol o amb assistències», deia. El director esportiu Quique Cárcel va revelar que si el Girona hagués pujat a Primera, Martín era un dels jugadors futuribles per reforçar l’equip. «És molt polivalent i està en sintonia amb l’estil de joc de l’entrenador. Ens aportarà competència i ens pot donar molt rendiment», assegurava el jugador nascut a Balmaseda.