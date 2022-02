El mercat d’hivern del 2022 serà recordat més que pels noms, pels tombs. Els tombs que ha fet el Girona a l’hora de posar el punt de mira per trobar reforços. Condicionat pel límit salarial, que està sobrepassat de fa temps, el club va anunciar ahir el fitxatge de l’exjugador de l’Espanyol, Víctor Sánchez. El migcampista vallesà estava sense equip des que al setembre va desvincular-se del Western United australià i, com que el Girona té fitxes lliures, l’ha pogut inscriure fora de termini. Víctor Sánchez, doncs, s’afegeix a Iván Martín i tanca una plantilla que ha perdut Jordi Calavera, cedit a l’Sporting. Amb Víctor Sánchez, que pot jugar de pivot defensiu o de lateral dret, el Girona guanya una figura que aportarà ofici i experiència a una plantilla molt jove. Ara bé, el seu perfil no és, ni de bon tros, el que des del club es buscava fa ben pocs dies. Vet aquí els girs de guió que hi ha hagut aquest mes a Montilivi. Míchel havia manifestat uns quants cops que volia un lateral, un pivot defensiu i, sobretot, un davanter. El mateix Quique Cárcel havia reconegut en una entrevista a aquest diari que farien falta «més jugadors» per poder «aspirar a grans coses». Amb els dies, i Iván Martín al sarró, Míchel va rebaixar les expectatives i es conformava només amb un central més. A l’hora de la veritat, després d’uns últims dies frenètics, a Montilivi hi ha aterrat Víctor Sánchez, que signa un contracte de sis mesos, fins a final d’aquesta temporada. El vallesà lluirà el dorsal 4, orfe d’ençà de l’adéu de Jonas Ramalho ara fa un any cap a l’Osasuna.

Nascut a Rubí fa 34 anys, Víctor Sánchez va formar-se a la Penya Blaugrana Ramon Llorens de Rubí, al Rubí, al Jàbac i a l’Europa abans de ser captat, ja de juvenil pel Barça. De blaugrana, el vallesà va cremar etapes fins a arribar al primer equip gràcies, primer a Frank Rijkaard, i sobretot a Josep Gardiola. Amb el de Santpedor va viure i participar de la temporada del triplet (2008-09) en què va guanyar Lliga, Copa del Rei i Champions League. Sense lloc al primer equip, Víctor Sánchez es va buscar les garrofes en dues cessions a Primera al Xerez (2009-10) i al Getafe (2010-11) abans de fer les maletes cap al Neuchatel (2011). A Suïssa, les coses no van anar gens bé i al gener del 2011 va tornar a Catalunya per fitxar per l’Espanyol, on va fer carrera (2011-20). L’estiu del 2020, confirmat el descens, a Segona Divisió el vallesà va posar punt final a una etapa de nou temporades i 270 partits vestit de blanc-i-blau. La temporada passada a Austràlia va jugar 18 partits i va fer 3 gols. Víctor Sánchez va passar ahir la revisió mèdica i avui s’incorporarà a les ordres de Míchel. Durant aquests mesos que ha estat sense equip, el de Rubí ha treballat amb un entrenador personal al costat de dos excompanys de l’Espanyol, que també estaven lliures com Marc Navarro i Víctor Álvarez. Caldrà veure, doncs, com es troba físicament i quan hi pot començar a comptar Michel. Si el tècnic el veu en condicions, fins i tot podria estar disponible pel partit de dissabte contra el Ponferradina (2/4 de 9) a Montilivi. Durant la seva llarga trajectòria a Primera Divisió, Víctor Sánchez ha actuat de migcentre defensiu, de lateral dret i, si ha calgut, en alguna altra posició. En aquest sentit, al Barça B amb Guardiola, a Tercera Divisió (2007-08) va actuar una bona colla de partits de defensa central. Intens i treballador, el rubinenc és un jugador d’aquells que no para mai de pencar i, important, que mossega. El club veu en la seva veterania (302 partits a Primera) una virtut per completar una plantilla molt jove en partits important.