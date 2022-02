Víctor Sánchez va arribar a La Vinya. Es va vestir de curt i calçar les botes, abans de trepitjar la gespa i fer alguns tocs amb la pilota. Era el seu primer dia a La Vinya. Moment per saludar vells amics i per conèixer els nous companys. Un d’ells és Iván Martín. Compartiran vestidor fins el 30 de juny, moment en el qual s’acabarà la seva vinculació amb el Girona. Es tracta de les dues úniques cares noves que ha rebut Montilivi durant aquest mes de gener. El mercat d’hivern no ha tornat a ser massa productiu. Això pot voler dir dues coses: que tampoc calia esforçar-s’hi massa perquè la feina ja estava feta a l’estiu, o que les coses no han sortit com estaven previstes i les principals opcions han anat caient sense poder trobar una solució. Tampoc és un context que pugui sorprendre per a un club que no sol aprofitar massa aquesta finestra. Des que es va tornar a Segona, que els moviments al gener solen ser escassos. Ara caldrà veure si, a banda, són efectius.

Míchel Sánchez ja feia setmanes que, obertament i sense embuts, havia fet la seva llista de desitjos. Reclamava un davanter que li pogués fer ombra a Cristhian Stuani, a banda d’un migcampista de caire defensiu i un lateral dret pur, sense necessitat de projectar-se massa en atac. Les seves pretensions es van anar rebaixant a mesura que el mes de gener anava esgotant els seus dies. Tancat i barrat el mercat, el club ha obert només la porta per donar la benvinguda a dos futbolistes. Un d’ells, Iván Martín. Un extrem, no pas un davanter. I sense ser un golejador. Arriba cedit pel Vila-real i dissabte passat, a Lezama, ja va debutar. Una peça més per ampliar el ventall de recursos en atac. La davantera es queda amb Stuani, Bustos i Pablo Moreno.

Les dues altres peces s’han convertit en una de sola. Víctor Sánchez pot fer de migcampista, dels que destrueixen i rasquen. I alhora, ha actuat com a lateral en una defensa de quatre homes i no se li fa gens estranya aquesta posició. Amb 34 anys i un grapat de partits a Primera, aportarà experiència de ben segur, tot i que necessitarà recuperar el to competitiu. La seva última aventura va ser a Austràlia i no juga des del passat mes de maig. Dues entrades i una sortida, perquè Jordi Calavera acabarà el curs prestat a l’Sporting de Gijón.

Escassos moviments, com la passada temporada. Llavors, van marxar més jugadors (dos) dels que van arribar (un). I totes les operacions per a l’últim dia. El 31 de gener del 2021, intercanvi de peces a la porteria (Ortolá per Muric) i la sorprenent marxa de Ramalho a l’Osasuna. Un central menys i no va arribar cap peça per substituir-lo. El 2020, si fa no fa un panorama similar. Se’n va anar un Sebas Coris que no entrava en els plans de Pep Lluís Martí, però també va fer les maletes Marc Gual, aleshores el segon màxim golejador de la plantilla. Es va signar un altre davanter, Brandon Thomas, que es va lesionar de gravetat als pocs partits de debutar. També arribaria un Christian Rivera que va tenir escàs protagonisme, malgrat venir per cobrir una mancança evident.

Iván Martín i Víctor Sánchez. Dues operacions que parlen en present i no miren pas més enllà. Cedit el primer, també el 30 de juny acaba el seu vincle el segon. Per tant, arribades per ajudar aquest curs tot intentant lluitar per estar a dalt i, qui sap, si tenir opcions d’ascens fins el desenllaç de la temporada. Però un i altre no són els únics que finiquiten el seu contracte aquest mateix any. Els prestats, que no en són pas pocs, com és obvi: Pol Lozano, Álex Baena, Darío Sarmiento, Nahuel Bustos i Pablo Moreno. Ara bé, també el 2022 haurien de dir adéu, si durant els propers mesos no canvia la cosa, homes com Jairo Izquierdo i Juanpe Ramírez. El segon, un dels capitans i el futbolista que més anys fa que vesteix la blanc-i-vermella de l’actual plantilla. S’ha de veure si la direcció esportiva té en la seva llista de tasques pendents la possibilitat de renovar-los o si acaben fent les maletes quan s’acabi el curs. Cas similar al de David Juncà, que va signar per un any, però té una temporada més opcional i el més segur és que s’acabi escollint aquest camí. Feina que tenen per davant Quique Cárcel i companyia, que han tornat a tancar un mercat d’hivern amb ben pocs moviments. Seran suficients per competir per tot?