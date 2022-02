El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha passat revista aquest migdia un cop tancat el mercat d'hivern. Cárcel ha donat per bo el mercat amb les arribades d'Ivan Martín i Víctor Sánchez amb les quals considera que el Girona "està en condicions de continuar lluitant per tot". En aquest sentit el barceloní ha reconegut que va intentar fins a darrera hora el fitxatge d'un central però "les dues operacions" amb què treballava no van fructificar. Pel que fa al davanter, Cárcel ha recordat que "els dos davanters han fet 20 gols" i que això li dona "credibilitat". Pel que fa al futur, el màxim responsable esportiu ha detallat que Juanpe, com Míchel, tenen una clàusula de renovació automàtica en cas d'ascens a Primera. Cárcel, acaba contracte el 30 de juny. En aquest sentit, qüestionat sobre la seva continuïtat ha deixat anar que podria anar vinculada a la de l'entrenador. "Part de les ganes que pugui tenir de quedar-me passen per les ganes que tingui ell de fer-ho", ha dit.