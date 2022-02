El Ponferradina va tornar a entrenar-se ahir per preparar el partit d’aquest dissabte contra el Girona (20.30 h) a Montilivi. L’estadi blanc-i-vermell és inexpugnable per al proper rival dels gironins, on no han aconseguit mai cap victòria. En els nou partits que han jugat a Girona al llarg de la seva història, excepte un empat la temporada 2013-14, tots han acabat amb derrota per al Ponferradina. L’entrenador Jon Pérez Bolo podrà comptar amb l’últim fitxatge Juan Hernández, que va ser presentat ahir a El Toralín.. «M’he trobat una gran família. Hi ha un grup humà increïble, que es percep més des de dins. S’han anat donant les circumstàncies per millorar i crec que el millor Juan Hernández encara ha d’arribar», va dir el jugador. Tot i que va entrar en l’última convocatòria, l’extrem encara no ha debutat i podria estrenar-se amb la samarreta del Ponferradina a Montilivi.