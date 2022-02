El darrer fitxatge del Girona en aquest mercat d'hivern, Víctor Sánchez ha assegurat en la seva presentació que arriba amb "moltes ganes d'ajudar l'equip". El vallesà ha reconegut que el seu fitxatge era "difícil" perquè "tinc 34 anys i fa sis mesos que no jugo". Per aquest motiu ha volgut agrair l'aposta del Girona. Sánchez ha revelat que ha parlat amb Bernardo, Stuani i Pol Lozano, excompanys seus a l'Espanyol, i tots li han parlat meravelles del club. "M'han dit que quan arribes aquí no te'n vols anar". L'exjugador de l'Espanyol recorda que durant la seva carrera ha jugat "de pivot, de lateral dret o esquerre i també de central" però que jugarà on li digui l'entrenador. Víctor Sánchez signa fins el 30 de juny sense cap clàusula de renovació per partits o en cas d'ascens. "Me l'hauré de guanyar al camp".