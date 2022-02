El darrer fitxatge del Girona en aquest mercat d’hivern, Víctor Sánchez arriba disposat a aportar «el màxim» i a ajudar «tant a dins com a fora del camp» en aquesta segona part de temporada. Durant la seva presentació ahir a Montilivi, el vallesà va reconèixer que el seu fitxatge era «difícil» perquè «tinc 34 anys i fa sis mesos que no jugo». Per aquest motiu va voler agrair «l’aposta» del Girona. Sánchez va revelar que havia parlat amb Bernardo, Stuani i Pol Lozano, excompanys seus a l’Espanyol, i tots li havien parlat meravelles del club. «M’han dit que quan arribes aquí no te’n vols anar».

L’exjugador de l’Espanyol recorda que durant la seva carrera ha jugat «de pivot, de lateral dret o esquerre i també de central» però que jugarà on li digui l’entrenador. En aquest sentit, Quique Cárcel va revelar que Víctor Sánchez «no era la primera opció» i que per això havia arribat a darrera hora. Tot i això, per al màxim responsable esportiu, Sánchez aportarà «una experiència que feia falta» a la plantilla per si s’han de jugar partits importants. El migcampista barceloní signa fins al 30 de juny sense cap clàusula de renovació automàtica per partits o en cas d’ascens. «Me l’hauré de guanyar al camp», deia el jugador, que ahir va fer el seu segon entrenament a les ordres de Míchel.