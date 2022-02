Quedar-se altre cop a les portes de l’ascens, el juny passat contra el Rayo, va tenir un preu molt alt per al Girona. Les conseqüències econòmiques de no pujar es continuen pagant per a un club que, des del 2020, competeix amb el límit salarial sobrepassat. En aquest mercat d’hivern s’ha tornat a notar i, tot i les peticions de Michel de reforçar la plantilla, les limitacions han fet que, al final, el mercat d’hivern es tanqués amb Iván Martín i Víctor Sánchez i prou. «Aquesta és la realitat», deia ahir Quique Cárcel que revelava que el club ha hagut de fer servir part dels diners del fons d’inversió de CVC per reforçar-se quadrant els topalls salarials. «La intenció és fer l’equip el màxim competitiu possible però sense fer coses que ens puguin generar problemes al futur», explicava Cárcel. El director esportiu blanc-i-vermell va destacar el fitxatge d’Iván Martín -«no ha vingut regalat» al mateix temps que reconeixia que no havia pogut tancar l’arribada de cap central, la intenció del club l’últim dia. Pel que fa al davanter, per a Cárcel, el Girona «no té un problema de gol» i per això es continuarà confiant en Bustos i Pablo Moreno, a més a més d’Stuani. «Si hagués aparegut una opció espectacular i assequible l’hauríem feta però per fitxar per fitxar no calia». Sigui com sigui, per a Cárcel, amb la plantilla que ha quedat, l’equip «està en condicions de lluitar per tot» en aquesta segona part de la temporada.

Ben segur que l’afició es va quedar amb ganes de més quan es va tancar el mercat i l’única notícia va ser la de l’arribada de Víctor Sánchez com agent lliure. «És lògic que es tinguin expectatives altes i es demani tenir la millor plantilla possible, amb jugadors que il·lusionin», deia Cárcel. Al mateix temps, avisava que tot el que es fes de més aquest gener «faria que l’any que ve tinguéssim un problema molt més gros» i que «per sentit comú» el club havia mirat de fer un equip competitiu «per aspirar a tot sense hipotecar el club pel futur». Tot i això, l’aposta ha estat forta», deia. La sortida de Calavera també entra en aquesta política de «reduir costos». Cárcel recordava que una de les grans apostes de la propietat és el planter. «Si l’aposta és ferma i volem fer-los lloc, els n’hem de deixar. Amb una plantilla llarga és difícil», deia. En aquest sentit, Cárcel va revelar que la intenció era fitxar un central en l’últim dia el mercat. «Tenim totes les posicions doblades tret la de central. Teníem dues operacions obertes que no es van poder tancar». Pel que fa a la davantera, el club ho va deixar per impossible. «Tothom busca davanters. Nosaltres en tenim dos que han fet 20 gols això em dona credibilitat», etzibava el barceloní. Michel i el futur El director esportiu també va parlar de futur. D’una banda va explicar que un dels jugadors importants que acaba contracte, Juanpe, té una clàusula de renovació automàtica en cas d’ascens. En la mateixa situació es troba Míchel. En aquest sentit, Cárcel tornava a deixar clar que el tècnic, per a ell, hauria de ser la gran peça del projecte. «No tinc cap dubte que aquest projecte el necessita. Ha demostrat tenir uns valors que necessitem com són la confiança en els joves i saber jugar un bon futbol. Ell sap que el Girona vol que continuï i s’hi està treballant». Tot i això, de moment, el tècnic encara no té cap proposta sobre la taula. Qui també acaba contracte el 30 de juny és ell. A banda de recordar que se sent un «privilegiat» de treballar al Girona, va deixar anar que el seu futur podria anar vinculat al de Míchel. «Part de les ganes que pugui tenir de quedar-me passen per les ganes que tingui ell de fer-ho. No estem gens enfadats. Estem molt units, amb ganes de fer coses i de dur el Girona com més amunt millor», deia Cárcel. A les portes d’un calendari d’allò més exigent, el director esportiu reconeixia que la ratxa d’un punt de sis possibles contra Lugo i Amorebieta havia fet «mal». «Sabíem que eren punts importants per encarar amb garanties el febrer aquest tram de calendari contra grans rivals. Tot i això, confio plenament en l’equip», assegurava.