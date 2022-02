No sap ben bé on, i ara no la troba, però en una vella caixa oblidada en un pis de Porto guarda una samarreta del Girona amb el 12. Igor de Souza (Maceió, Brasil, 1980) la va vestir durant la primera meitat de l’any 2009. «El record d’aquells mesos és molt bo, molt positiu. Vaig aprendre i gaudir», admet Igor, el germà del capità de la Ponferradina: Yuri de Souza. Després d’enamorar Pontevedra amb el seu germà i el seu cosí Charles Dias, just després d’una misteriosa i infructuosa cessió a l’Ipatinga brasiler, Igor va arribar a Montilivi a l’equador de la temporada 2008-09, la del retorn del Girona a Segona A després de mig segle. Era una petició del tècnic, Raül Agné: «Jo el tenia clissat del Pontevedra. Era allà quan juguem la famosa promoció d’ascens a Segona A contra el Ceuta, que els havia eliminat a semifinals. Les referències eren molt bones i jo ja el volia firmar al començament del curs següent, però vam haver d’esperar a l’hivern. Igor sempre m’ha agradat molt. Era molt bo. El comparo amb l’Adriano de l’Inter, un jugador molt potent i tècnicament molt bo, un portent físic i una esquerra increïble».

L’ariet va aterrar a l’aeroport de Girona a mig hivern. I encara recorda el fred gironí. «El que més recordo dels primers dies és el fred. Venia del Brasil, amb temperatures de 40 graus, i vaig trobar-me un fred de bojos. Pensant que faria més bon temps, i en les cales i les platges, vaig venir amb poca roba d’hivern. Vaig haver d’anar-ne a comprar. Vaig patir moltíssim aquells primers dies», rememora Igor. I riu. També riu Jose Martínez: «En un dels primers entrenaments, potser el primer, portava uns pantalons de xandall que li havien deixat perquè feia molt fred. Eren com cinc talles més petits, perquè a més va arribar amb algun quilo de més, el cabró. Recordo veure’l amb aquells pantalons tan estrets i petits i pensar ‘la mare que el va parir; a qui hem fitxat?’ Però ràpidament va perdre els quilos i ens va ensenyar la qualitat humana i futbolística: era un gran davanter i una gran persona», afegeix l’històric 2.

Jose també recorda el primer matí d’Igor al vestidor de Montilivi: «Ens van presentar, junts, l’Igor i en Felipe Sanchón. I em va fer molta gràcia, veure’ls de costat: un, l’Igor, tan corpulent i l’altre, en Felipe, tan petitó». De fet, van debutar el mateix dia, l’11 de gener del 2009, en un triomf contra l’Eibar (2-0). Felipe va fer el primer gol al minut 61 i Igor va fer el segon al 90. Sobre aquells dies, el brasiler explica que «vaig arribar fora de forma, després de tres mesos sense jugar a Brasil, i Agné em va fotre molta canya. Recordo entrenar com un animal. Entrenar amb ell era una bogeria. Era molt intens i exigent, però a mi m’encantava la seva manera de ser i fer».

Igor anava a entrenar amb cotxe amb Diego Rangel, avui representant de jugadors com Samu Sáiz o Jairo Izquierdo. L’extremeny, també ex del Palamós, el Figueres i el Llagostera, rescata de l’oblit una anècdota ja prescrita: «una tarda volia fer una barbacoa a casa seva. Tenia una rejilla, però li faltaven quatre totxos. Va saltar a unes obres i algú, no sé si l’amo o un vigilant, el va enxampar quan ja sortia amb els totxanes».

També recorda la seva qualitat humana i futbolística Albert Serra, company seu a Montilivi (08-09) i al Llevant (09-10): «Veure’l venir embalat als entrenaments no era el mateix que veure venir en Felipe», riu Serra. «Els primers dies recordo pensar ‘aquest d’on arriba? Aquest ens ha de solucionar la falta de gol?’ Però va incrementar la competència a la davantera. Potencialment era molt bon davanter, tot i que crec que no va arribar mai a ser el que podia haver sigut», afegeix l’exdefensa, segon màxim golejador del Girona de la 08-09 empatat amb Gerard López (4). Només el va superar Sanchón (6). David Cañas, Gabriel Gómez, Arnal Llibert, Alberto Manga, Jito Silvestre van acabar el curs amb tres dianes, igual que Igor. El brasiler també va marcar contra el Celta a Montilivi (2-2) i al camp del Rayo Vallecano (1-1), contribuint a la salvació. «Vam haver de patir fins al final. No va ser fàcil, però ho vam aconseguir i aconseguir-ho va ser bonic. Ara estic recordant coses i noms. És maco mirar enrere. El Girona no tenia res a veure amb el Girona d’avui. Era un equip humil i acabat de pujar que lluitava per mantenir-se a Segona. Però no ens mancava res», admet. En total, la seva empremta a Montilivi són 15 partits (deu com a titular) i tres gols. Agné conclou que «ens va donar molt, però no va acabar d’explotar. No es va poder veure el millor Igor, ni al Girona ni a Espanya. Personalment penso que hagués pogut fer molt més en la seva trajectòria. Perquè Yuri i Charles han fet el que han fet, i jo crec que el bo de veritat era ell».

Després del Girona, va jugar a Segona amb el Llevant i el Tenerife, a Segona B amb el Pontevedra, de nou, i el Salamanca, a Grècia i al futbol territorial gallec. Avui segueix jugant a Portugal, lluitant contra el pas del temps. «Jugo al Maia, on vaig començar. I segueixo fent gols, eh. Conitnuo sent pitxitxi amb 41 anys, 42 dissabte que ve. He de seguir. No puc parar. Els meus companys sempre em pregunten pels equips on vaig jugar i sovint parlem del Girona», apunta. «Girona serà sempre un lloc especial per mi. Fa temps que vull venir uns dies per la Costa Brava. Vull venir, passejar, retrobar-me amb gent, anar a Montilivi. Dóna records a tothom de part meva», diu.

«Seria espectacular que el Girona i la Ponferradina pugessin a Primera. Jo ho firmo ara mateix», conclou, pendent del partit de demà a Montilivi. El seu germà, als 39 anys, continua sent el sempitern ídol de la Ponferradina i segueix trencant rècords: és el màxim golejador històric del club (179) i el màxim golejador estranger de Segona (103) i Segona B (119). Aquest curs, el sisè al top10 de màxims golejadors de Segona, ja ha fet deu gols. En els seus primers nou duels contra el Girona no en va fer cap, però en els dos últims n’ha anotat dos. I ara, Yuri, la bèstia negra d’Adrián Ortolá (4), somia amb igualar els números del seu cosí, Charles: autor de nou gols en nou partits contra el Girona, amb l’Almeria (4) i l’Eibar (4). «El Girona és un equip especial per l’Igor i per mi, per motius diferents. M’agradava jugar contra ells perquè gairebé sempre marcava», accentua el botxí gironí al playoff d’ascens a Primera de la tem porada 2012-13. Dissabte també veurà el partit: a l’autobús i després de jugar davant el Leganés B amb el Pontevedra, el seu equip actual.

la família de souza. 1 Igor de Souza celebra un gol a l’Eibar que va fer la temporada 2008-09 en el primer partit amb el Girona. F

2 Igor i Yuri, amb el seu cosí Charles, ara al Pontevedra, en una fotografia de quan eren petits. F

3 Yuri de Souza celebra un gol contra l’Alcorcón al Toralín. F