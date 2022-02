El Girona rep demà el Ponferradina a Montilivi en un partit que Míchel compara amb un de play-off. El tècnic ha reconegut que el Girona té "l'obligació de guanyar" i que aquesta pressió serà una "bona prova" pel que vingui en el futur. Míchel no podrà comptar encara amb Aleix Garcia, ni amb Valery, Sarmiento i ureña. En canvi, sí que està disponible Víctor Sánchez.

Pel que fa a la seva renovació, el tècnic ha agraït les paraules de Quique Cárcel d'ahir en què assegurava que la seva continuïtat podia anar lligada a la del madrileny. En aquest sentit, Míchel ha dit que el Girona és "un projecte espectacular i vull créixer amb ell". A més a més, el tècnic ha dit que no hi ha cap lloc més bo que Girona per "desenvolupar-me professionalment". "Ho tinc tot. M'agradaria continuar però potser demà em foten una coça al cul. Sóc feliç i crec que el projecte és molt bo", ha insistit.