El Girona va tancar el 2021 i encetar el 2022 de la millor manera possible. L’equip entrava en posicions de play-off i enamorava gràcies a un joc espectacular i una remuntada a la classificació que l’havia dut de la zona de descens a la de privilegi. Les expectatives i il·lusions entre els aficionats es van multiplicar encara més amb els següents bons resultats. A més a més, l’eliminació a la Copa va deixar un bon regust de boca malgrat la derrota contra el Rayo (1-2). També l’empat a Montilivi davant el Lugo (1-1) semblava ser un petit accident que havia comptat amb la complicitat del VAR. Tanmateix, la desfeta al camp de l’Amorebieta (1-0), en un partit molt fluix, va treure els gironins de la zona de play-off. Les males sensacions de Lezama i la ratxa d’un punt de sis ha allunyat el Girona de les aspiracions de poder lluitar per l’ascens directe. A més a més, dilluns el club tancava el mercat d’hivern amb Víctor Sánchez i sense cap cop d’efecte que hagi fet millorar substancialment la plantilla.

Venint d’on es ve, no es pot parlar de crisi però sí que l’equip necessita recuperar el camí de les victòries aquest vespre contra el Ponferradina. Un partit contra un rival directe i en el qual, per tant, els tres punts tenen un valor doble o fins i tot triple, perquè també hi haurà en joc l’average. Per això Míchel parlava ahir de saber jugar amb «l’obligació i pressió» de guanyar en un partit que es pot assemblar molt al d’un play-off. Fer-ho per més d’un gol faria tornar el Girona en llocs de promoció. Aquest és el repte que es marca el Girona avui contra un rival directe, contra el qual a la primera volta va perdre per la mínima (2-1). Un test, el d’avui, que, sens dubte, examinarà l’estat d’ànim i alhora la capacitat d’encarar situacions al límit dels jugadors blanc-i-vermells. Ho farà això sí, amb l’estadi al màxim de la capacitat, un cop s’han acabat les restriccions.

Míchel recupera Samu Sáiz, després de la sanció, però continua sense poder comptar amb Aleix Garcia, que encara no ha fet net. Tampoc hi seran els també lesionats Valery Fernández, Ureña i Sarmiento. El tècnic sí que podrà disposar de Víctor Sánchez, que tot just duu tres entrenaments amb l’equip però que està en condicions de competir, no pas de titular, si el partit ho requereix.

El retorn de Samu Saiz en el lloc de Borja García podria no ser l’única novetat a l’onze d’avui. Míchel rumia fer més canvis després del mal partit a Lezama. L’alta pressió que exerceix el Ponferradina a la sortida de pilota dels seus rivals podria fer canviar de peces al tècnic. Un dels llocs, no l’únic, on hi podrien haver retocs és al mig del camp. Contra l’Amorebieta es va notar en excés la baixa d’Aleix Garcia i el tècnic vol corregir-ho. Si el madrileny no retoca el dibuix, Bernardo, Juanpe i Bueno seran els centrals, amb Arnau i Juncà o bé Jairo als carrils. Lozano i Baena tenen un lloc assegurat al mig del camp mentre que a dalt, Samu Sáiz hauria d’acompanyar Stuani.

Per la seva banda, el Ponferradina arriba amb una baixa sensible: Dani Ojeda. L’extrem canari, autor de cinc gols i una assistència, no s’ha entrenat aquesta setmana per culpa d’un fort cop al quàdriceps i és baixa. El seu substitut podria ser Naranjo o Baeza. Per contra, el tècnic, Bolo recupera el porter iranià Amir Abedzadeh i el migcentre basc Erik Moran i també ha inclòs a la convocatòria el darrer fitxatge, l’extrem incorporat de l’Alcorcón, Juan Hernández.