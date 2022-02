Poques vegades ha estat tan contundent Míchel a l’hora de parlar d’un partit. «Tenim l’obligació de guanyar el Ponferradina», deia el tècnic, que destacava que l’equip havia de «saber viure amb aquesta pressió i obligació» si vol viure coses boniques d’aquí a final de temporada. Si era clar parlant de la importància del partit, també va ser-ho a l’hora de tocar el tema de la seva renovació. Després de la declaració d’amor de Quique Cárcel de dijous, el tècnic va recollir el guant i va reconèixer obertament que li agradaria quedar-se al Girona. «El projecte és espectacular i vull créixer-hi. Sóc feliç. M’agradaria continuar», deia mentre recordava alhora que «això és futbol i demà potser em claven una coça al cul».

Després que només hagin arribat Iván Martín i Víctor Sánchez, Míchel va fer una gran defensa de la plantilla que li ha quedat i va recordar que el mercat no havia estat «gens fàcil» per al Girona. «Han arribat dos jugadors que ens ajudaran. Víctor té experiència i ens aportarà moltes coses i Iván és un jugador que volia mitja Segona Divisió i fins i tot algun equip de Primera», deia. El tècnic destacava que el Girona compta amb «el màxim golejador» de la categoria i confessava que no creu que cap equip tingui «una línia de mitjapuntes i defensa millor que la nostra». «Ho tenim tot per guanyar qualsevol partit».

Dijous Cárcel havia vinculat, en part, la seva renovació a la continuïtat de Míchel. Ahir, el tècnic va correspondre les paraules del director esportiu. «Agraeixo les seves paraules. El més important és que m’ho demostra en privat i ho va fer quan les coses no anaven bé», recordava. L’entrenador té contracte fins al 30 de juny amb una clàusula de renovació automàtica en cas d’ascens. Cárcel ja va dir ahir que havia de ser el pilar del projecte i que el tècnic ja sabia que el club vol que continuï i que es treballa en aquesta línia. La declaració d’intencions de Míchel va ser clara també ahir, en el sentit que té la voluntat de quedar-se. «El projecte és espectacular i vull créixer-hi. Avui dia no hi ha cap lloc més bo per desenvolupar-me professionalment que aquí. Ho tinc tot. M’agradaria continuar. Sóc feliç i crec que el projecte és molt bo». Sentint les paraules de Míchel, tots els camins semblen destinats a trobar-se. Ara bé, com diu el tècnic, «això és futbol i demà potser em claven una coça al cul» .

Tot i la derrota a Lezama contra l’Amorebieta, Míchel va voler defensar la bona línia dels seus. «L’equip competeix bé. Hem parlat al vestidor i considerem que ens mereixíem més punts en aquests dos últims partits. Només cal mirar els xuts a porta que ens van fer, que van ser molt pocs. El cami és bo», reflexionava.

Mai fins ahir, Míchel havia parlat tan clar sobre la importància dels tres punts. El preparador va dir que el matx és «més important pel Girona que no pas pel Ponferradina» i que el seu equip tenia «l’obligació» de guanyar. Míchel parla de «repte» i de saber conviure amb la «pressió» de «només poder guanyar». Per tot, el tècnic veu el duel com una «bona prova» de foc.

S’ha entrenat només tres dies amb l’equip, però el de Rubí ja és un més al vestidor. El tècnic reconeixia ahir que «està en condicions de tenir minuts, tot i que li falta timming de joc» perquè «no és el mateix jugar amb col·legues que al futbol professional» Per a Míchel, Víctor Sánchez «ha interpretat molt bé» en els primers entrenaments el que vol l’equip. «Es pot adaptar a molts llocs. Ens ajudarà».

Per segona jornada consecutiva, el d’Ulldecona no hi serà per lesió. El migcampista és a la darrera fase de la recuperació i, per Michel, «si el partit fos una final, hauria jugat». Tot i això, el tècnic s’estima més no córrer riscos i evitar així perdre’l per més setmanes.

Si Bolo va dir que Míchel és «com un germà» per a ell, el madrileny va revelar que té «una forta amistat» amb el tècnic del Rayo amb qui se solen trobar fins i tot amb les famílies de vacances. El basc fa quatre anys que dirigeix el Ponferradina, un rival «profundíssim» que gairebé sempre «acaba les jugades a l’àrea rival». Per a Míchel, els del Bierzo tenen unes transicions «espectaculars» i per això alerta que el Girona «haurà de tenir molt la pilota a camp contrari». En aquest sentit, una altra de les claus serà la intensitat. «Ens caldrà molt d’esperit col·lectiu. Morir per cada pilota, perquè per a ells, cada segona jugada és una ocasió de gol».

Després de veure escapçada la ratxa de victòries a casa contra el Lugo, Míchel confia que demà hi torni a haver una alegria a l’estadi. Per això demana el suport de la gent. «Amb ells som més forts i la possibilitat de guanyar és més a prop. Vull que vegin el partit com un punt d’inflexió. Necessitem omplir el camp, com si fos un partit de play-off», deia.