La Segona Divisió no dona cap mena de treva. Cada setmana, tot es mou. Cap amunt i cap avall. Per tant, el daltabaix que semblava haver perdut vuit dies enrere al camp de l’Amorebieta ha quedat ben tancat i oblidat. Amb aquell 1-0 es va fer potser un pas enrere, però l’últim cap de setmana se’n feien dos de gegant cap endavant guanyant el Ponferradina (3-0), el primer dels molts rivals de la part alta de la classificació que posaran a prova l’ambició del Girona durant aquestes jornades. Amb el gol average guanyat als del Bierzo, el dissabte es feia el primer pas. S’assegurava de nou el play-off, tot i que calia esperar a diumenge. Ahir s’arrodonia la feina perquè el Cartagena, l’únic que podia haver fet que l’equip de Míchel endarrerís la seva posició, va fallar.

El que va passar al Cartagonova és que Viera, de penal, i després Jesé, tots dos a la primera meitat, van decidir el partit a favor d’un Las Palmas que no llança la tovallola i presenta la seva candidatura a fer la promoció per pujar a Primera. Un 0-2 que somriu als interessos del Girona, que tancava la jornada consolidant-se en cinquena posició, amb 41 punts. Els mateixos que té el Ponferradina, que és sisè, però per sota per la diferència entre els dos marcadors que s’han donat aquesta Lliga: 2-1 al Toralín i 3-0 a Montilivi. Setè, i qui marca per tant la distància per quedar fora del play-off és ara per ara el Las Palmas, que té 39 punts. També 39 en suma el Cartagena, vuitè. L’Oviedo (37) i l’Eivissa (36) van ensopegar, pel que perden pistonada i es queden un xic més enrere.

A tot això, també s’acosten les posicions d’ascens directe. Encara estan lluny, però el Girona les veu una mica més a prop després dels últims resultats. El segon lloc el torna a recuperar ara l’Almeria, mentre que el Valladolid, proper rival a la Lliga dels de Míchel, és tercer. Els andalusos tenen 49 punts, vuit més. Els de Pucela, 48. Un esglaó per sobre hi ha l’Eibar, que ha posat la directa i ara viu un moment dolç. Són tres victòries consecutives per abraçar el lideratge de Segona, amb 52 punts. El dissabte dia 19 d’aquest mateix mes, visitarà Montilivi en un altre partit contra un rival d’entitat. I per sota? Si fa no fa, tot continua igual. L’Alcorcón té un peu i mig a Primera RFEF i és cuer amb 12 punts. Completen les posicions de descens el Reial Societat B (20), Fuenlabrada (24) i Amorebieta (25).