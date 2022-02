Encara li falta per poder reaparèixer després d’una lesió muscular que li està fent la guitza més del compte, però Óscar Ureña, de mica en mica, recupera sensacions i torna a somriure. El figuerenc va ser la sensació del començament de temporada amb nou aparicions, quatre de les quals de titular, amb el primer equip a un nivell més que notable (324 minuts). Una estrena enlluernadora a la qual, en uns quants partits, Míchel s’hi va aferrar mentre la màquina ofensiva del bloc encara no carburava. Amb 18 anys i encara en edat juvenil, tot va molt de pressa per a Ureña que ahir va veure, també, com el club li reconeixia la bona feina amb l’ampliació i millora de contracte fins al 2025. «La meva il·lusió era quedar-me aquí, al costat de casa i de la família. Era el que volia en tot moment i no volia pensar en cap altre club. Sóc feliç», assegurava Ureña en declaracions als mitjans oficials del Girona. D’aquesta manera, l’alt-empordanès continuarà lligat a Montilivi i el club s’assegura un dels valors més ferms del seu planter. Un moviment que confirma la clara aposta per la base que està fent el Girona els darrers anys. Ureña s’afegeix, doncs, a les renovacions d’altres perles de la casa concretades pel club els últims mesos com Arnau Martínez (2025), Ramon Terrats (2024), Ibrahima Kebé (2024), Ricard Artero (2026), Gabri Martínez (2025) o també Joel Roca (2024).

Ureña no juga cap partit d’ençà del 25 d’octubre en l’empat contra el Saragossa a l’estadi (1-1). Aquella setmana va patir una lesió al bíceps femoral de la cama dreta que l’havia de tenir un parell o tres de setmanes fora de combat. Res d’extraordinari per a un vailet descarat i atrevit que s’havia ficat l’afició, i Míchel, a la butxaca en els seus primers partits amb l’equip. La velocitat, desequilibri i capacitat de dribbling van enamorar el tècnic madrileny que ja li va donar l’alternativa a la primera jornada contra l’Amorebieta. «Estic molt agraït al míster i al club. Vaig poder aprofitar l’oportunitat que em va donar», diu el figuerenc. Després de l’estrena contra el conjunt basc, Ureña no va jugar la segona jornada amb el Las Palmas però, a partir d’aquí va encadenar cinc jornades consecutives participant (Ponferradina, Sporting de Gijón, Màlaga, Valladolid i Oviedo). La recuperació d’efectius va fer que Ureña perdés protagonisme però va continuar tenint minuts contra l’Osca, el Mirandés i el Saragossa. A partir d’aquí la lesió el va frenar i, al desembre, quan ja veia la llum va voler anar massa de pressa i va recaure fent-se encara més mal. Les ganes li van jugar una mala passada i ja encadena dos mesos fora de combat. La reaparició encara no té data tot i que el futbolista confia que no es demori gaire. «Estava en un moment bo i gaudia de minuts i confiança. Em sentia important» es planyia Ureña que reconeixia que la lesió ha estat el moment «més dur» i alhora l’ha fet «més fort». En aquest sentit, l’empordanès revela que ja és a «la darrera fase» de la recuperació. «Ja ho tinc a tocar. Estic entrant a poc a poc a l’equip», diu. Això sí, aquest cop mirarà de contenir l’ànsia de reaparèixer per evitar un altre disgust. «No vull córrer per no tornar a recaure», destaca. Amb la renovació d’Ureña, el Girona s’assegura la continuïtat d’una altra de les perles del planter. La política de garantir-se que els joves valors no s’escapin va començar la temporada passada amb Ramon Terrats, renovat fins el 2024 i va continuar amb Ibrahima Kebé (2024) i Arnau Martínez (2025). Entremig, a l’estiu, el club també va lligar Ricard Artero i Gabri Martínez fins al 2026. L’extrem de Camprodon, internacional sub17 i sub18 amb Espanya, Joel Roca està assegurat fins al juny del 2024. LES PERLES DE LA CASA Arnau Martínez . 18 anys. 2025. Una realitat del primer equip i un jugador cridat a arribar al màxim nivell. Va renovar el mes passat.

. 21 anys. 2024. Va refusar el per continuar a Montilivi, on té lloc i la confiança del club i de Míchel. Ricard Artero. 18 anys. 2026. Amb 18 anys ha complert amb nota quan li ha tocat. El club el va renovar a l’estiu amb previsió. L’internacional sub18 Joel Roca també està lligat fins al 2024 A banda d’Artero, Ureña, Kebé, Terrats, Gabri i Arnau, el club té d’altres promeses blindades. L’estiu passat va assegurar-se la continuïtat de l’extrem de Camprodon, Joel Roca, fins al 2024. Roca, que juga habitualment al filial de Tercera RFEF, és internacional sub17 i sub18. A més a més, també ha estat convocat un cop per Míchel.