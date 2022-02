Ramon Terrats va agafant minuts després de recuperar-se en temps rècord d’una fractura a la tíbia. El migcampista barceloní és una de les peces importants per a Míchel, que agraeix tornar-lo a tenir disponible i, encara que hagi sigut com a suplent, ja li ha donat minuts de confiança als partits amb l’Amorebieta (1-0) i la Ponferradina (3-0). Contra els de El Bierzo, el Girona s’ha impulsat de nou a la zona del play-off i és cinquè amb 41 punts. Terrats ha atès aquest migdia els mitjans de comunicació per valorar-ho.

EL RETORN

"Em trobo molt bé físicament. Estic completant setmanes i noto la càrrega física per millorar al camp. No ha sigut fàcil aquest temps perquè vaig passar de jugar-ho tot a veure que no tenia la mateixa participació. Mentalment no és fàcil, però m'estic adaptant".

LA IDEA DE MÍCHEL

"A l’inici amb el 4-3-3 ens va costar una mica adaptar-nos. Amb el canvi de passar a tres centrals s’ha vist més solidesa defensiva i Samu, Baena..., s’han deslliurat i destaquen. El míster m'ha dit que estigui tranquil, que disfruti dels minuts".

CRÉIXER AL GIRONA

"Que el club confiï tant amb la base i la gent jove dona confiança als que venen des de baix. S’està demostrant amb Artero, Ureña, Arnau, Monjo, Gabri..., són jugadors de qualitat i que poden estar amb nosaltres".

EL CALENDARI

"Són partits directes i crec que són molt importants de guanyar. Els de baix també, però en els duels en què es veu quin equip és millor són contra els de dalt. És important per agafar confiança i encarar el tram final amb il·lusió. Tinc confiança plena amb l’equip".

L'ASCENS DIRECTE ÉS POSSIBLE?

"Cadascú tindrà la seva opinió, però confio en poder arribar a l’ascens directe. Ara és una mica lluny, a 8 punts, però la situació d’aquest mes marcarà el que pot fer l’equip. Tinc clar que podem fer-ho i l’equip confia cent per cent per poder fer ascens directe".

VÍCTOR SÁNCHEZ

"Venia d’estar aturat i s’està adaptant una mica. No té la mateixa càrrega, però és una persona molt oberta, bon tio. Pot jugar en moltes posicions. És important tenir una persona que et guiï una mica sobre situacions que et pots trobar als partits".

EL VALLADOLID

"Serà difícil. Porten 8 jornades sense perdre a casa. Equip molt intens, que corre i té molta energia. Marcaran els petits erros a les àrees. Els podem dominar, tenir la pilota i gràcies al sistema i com estem jugant crec que podem guanyar. Espero que sigui així".