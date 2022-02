Si fa dues setmanes el Girona es mostrava contrari, a través de les xarxes socials mitjançant els jugadors i en boca del seu president Delfí Geli, del paper del VAR després de perdre al camp de l'Amorebieta, de ben segur que l'última designació arbitral no li haurà agradat gens ni mica al club de Montilivi. Perquè la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha decidit avui que Juan Luis Pulido Santana xiuli el partit d'aquest dissabte al camp del Valladolid.

El canari no duu bons records als gironins. Sobretot la passada temporada i en dues ocasions al camp del Rayo Vallecano. A la Lliga, es va empassar dos penals a favor dels visitants: un per una trepitjada de Fran García i un altre per unes mans d'Óscar Valentín que sí que va assenyalar en primera instància però després va rectificar mirant-se les imatges repetides. També a Vallecas, i ja en l'anada de la final de la promoció d'ascens, va deixar sense efecte un gol del tot legal de Nahuel Bustos que hauria pogut canviar el signe d'aquella eliminatòria.

L'escenari s'agreuja encara més si es té en compte que al capdavant del videoarbitratge hi ha David Pérez Pallás, Amb el gallec al VAR, les coses no li han anat gens bé al Girona. Va expulsar Cristhian Stuani en el desenllaç del play-off del 2020 contra l'Elx, a banda de donar validesa a un gol en fora de joc d'Umar Sadiq, en un partit amb l'Almeria de la temporada passada. O amb les jugades compromeses d'un Girona-Mallorca a l'estadi, entre d'altres casos.