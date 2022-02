Del tot al res. «No va ser fàcil» digerir-ho per a Ramon Terrats. El migcampista barceloní, de 21 anys, va passar de jugar-ho absolutament tot a veure els partits des de la grada -o fins i tot des de casa- durant més de dos mesos per culpa d’una lesió que va obligar-lo a passar per quiròfan després de fracturar-se la tíbia. La seva participació havia estat constant des que va irrompre al primer equip la temporada passada. I amb l’arribada de Míchel Sánchez a l’estiu tampoc van canviar les coses. El tècnic va confiar en Terrats des del primer moment i ara que torna a tenir-lo disponible intenta donar-li minutatge perquè recuperi la seva millor versió. «M’ha dit que estigui tranquil», va comentar ahir el jugador.

«Em trobo molt bé físicament, cada cop millor. Estic completant setmanes i noto la càrrega física. Faig treball de força per millorar després al camp. No ha sigut fàcil aquest temps, sobretot a l’inici, perquè vaig passar de jugar-ho tot a veure que no tenia la mateixa participació. Mentalment no és fàcil, però m’estic adaptant. Tinc ganes i il·lusió d’anar millorant perquè m’arribi l’oportunitat. A poc a poc», va admetre Terrats. De moment, ha entrat a les segones parts dels partits amb l’Amorebieta (1-0) i el Ponferradina (3-0).

Quan va lesionar-se, el Girona era 13è a la classificació. S’ha reincorporat amb l’equip situat en zona de play-off (5è amb 41 punts) i a temps d’aspirar-ho tot. «Al principi ens va costar una mica adaptar-nos a la manera de jugar que volia Míchel amb el 4-3-3. El canvi de passar a tres centrals ha permès més solidesa defensiva i que a l’hora d’atacar jugadors importants com Samu o Baena tinguin més llibertat. Destaquen», va dir. Sobre el tècnic va explicar que «m’ha dit que estigui tranquil perquè queden molts partits i hi haurà oportunitats per tots». «Vol que gaudeixi quan tingui l’oportunitat», afegia.

Un mes que pot marcar el futur

El Girona no renuncia a res. Els de Míchel van fer un cop sobre la taula dissabte passat amb la victòria contra els de El Bierzo i recuperen l’autoestima per afrontar els següents reptes d’un mes de febrer que es presenta decisiu per al futur. Valladolid, Eibar i Leganés són els partits que resten per finiquitar-lo. Els dos primers, sobretot, seran de màxima exigència tenint en compte que són el tercer i primer classificats, respectivament. «Són partits directes i crec que són molt importants de guanyar perquè fer-ho amb els de baix també és important, però els duels en què de veritat es veu quin equip és millor són contra els de dalt. Valladolid, Eibar, Almeria... És important per agafar confiança i encarar el final de temporada amb il·lusió. Veuríem que podem guanyar qualsevol. Ara mateix són els millors, tot i que crec que podem aconseguir-ho. Tinc confiança plena en l’equip», va afirmar.

Terrats hi confia. El seu discurs manté l’ambició que transmet la resta de l’equip. «Cadascú tindrà la seva opinió, però confio en poder arribar a l’ascens directe. Ara la distància és una mica lluny, a 8 punts, però la situació d’aquest mes marcarà el que pot fer l’equip: si s’arribarà al play-off o aconseguirà l’ascens directe. Tinc clar que podem fer-ho. L’equip confia cent per cent en poder fer ascens directe. Per què no?», va assegurar. El repte més immediat serà aquest dissabte davant el Pucela (18.15 h). «Serà difícil. Porten 8 jornades sense perdre a casa. És un equip molt intens, que corre i té molta energia. Marcaran els petits errors a les àrees per decantar qui acabi guanyant. Els podem dominar, tenir la pilota i gràcies al sistema i com estem jugant últimament crec que podem guanyar. Espero que sigui així», va dir. També va referir-se a la incorporació a la plantilla del veterà Víctor Sánchez: «S’està adaptant. Encara no fa la mateixa càrrega, però pot jugar en moltes posicions. És bona persona i és important tenir algú que et guiï en les diferents situacions que trobarem».