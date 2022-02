«On voleu mirar? A dalt o enrere?». Míchel Sánchez ha fet aquesta pregunta aquesta setmana als seus jugadors a les portes del partit de demà a Valladolid i del que els enfrontarà dissabte que ve a l’Eibar a Montilivi. Dos partits, primer l’un i després l’altre, que marcaran les aspiracions reals del Girona aquesta temporada. Si l’equip és capaç d’aconseguir una bona xifra de punts i acostar-se al trio capdavanter de la Lliga, les opcions de lluitar per l’ascens directe es dispararien. Si no, tocarà centrar-se a assegurar una plaça de play-off. «Jo sempre miro amunt. Volem demostrar que som un dels candidats a l’ascens directe», deia Míchel. I això que el partit al Nuevo José Zorrilla es presenta d’allò més complicat per als gironins. Vuit victòries consecutives a casa, sis jornades sense encaixar i un potencial temible amenacen el Girona a Valladolid. «Per molt jove que sigui l’equip, no ens afectarà l’ambient i el rival. No en tinc cap dubte. Ja ho ha demostrat», destaca. El tècnic madrileny recuperarà Aleix Garcia pel partit i també ha vist com Darío Sarmiento i Óscar Ureña s’han reincoporat als entrenaments amb el grup.

Després de superar el Ponferradina (3-0), la visita a Valladolid serà la següent etapa d’un Tourmalet d’allò més exigent per al Girona. D’aquesta espiral de partits complicadíssims en sortiran les opcions de l’equip per al darrer terç de la competició. «Volem arribar al darrer terç amb possibilitats de tot. Aquests dos partits ens donaran informació pel nostre objectiu. Volem guanyar-los per estar en disposició de lluitar per tot», explica. Míchel és realista i sap que si no s’aconsegueixen bons resultats a Valladolid i contra l’Eibar «l’ascens directe s’allunyaria molt». «Quedaran 14 partits però si hi arribem sisens a 15 punts del líder i a 11 del segon, el compte de la vella és clar...Això no vol dir que en futbol no hi hagi una segona oportunitat, però... No són finals, però ens marcaran molt on podem lluitar», deia.

Malgrat la pujada que fa el calendari, Míchel, de mica en mica veu com la infermeria es va buidant i cada cop té més disponibles. Per demà, Aleix Garcia ja estarà a punt i ja fa uns dies que Ureña i Sarmiento treballen amb el grup. Tot i això, sembla complicat que puguin viatjar. Valery encara en té per quinze dies. «És molt important tenir tots els jugadors preparats. La gestió del vestidor està feta perquè fa vuit mesos que estem junts i l’ambient és perfecte. Els veterans estiren el carro i els joves tenen una mentalitat brutal», revelava el tècnic que reconeixia que és «fantàstic» entrenar aquests jugadors i «una benedicció» tenir-los tots disponibles.

Sigui com sigui, totes les esperances del Girona demanen fer saltar la banca demà a Zorrilla contra un dels grans candidats a l’ascens. Míchel és conscient de la dificultat de l’empresa però no l’espanta. Ni de bon tros. «Serà complicat per nosaltres però això no vol dir que no l’encarem amb garanties. Pacheta ens vindrà a buscar però nosaltres també a ells», avisa. El tècnic destaca que el Valladolid «no ha patit gaire els últims partits perquè han tingut molta possessió i han finalitzat molts atacs». És per això que Míchel vol «que es vegin atacats i lluny de la nostra porteria». Això sí, caldrà fer «el partit perfecte en la pressió i recuperació» i no deixar fer el joc «als seus jugadors importants com Roque Mesa o els seus extrems».