Mantenir-se és el més important. El Girona ha empatat aquesta tarda a Valladolid (2-2), en un partit que ha tingut de tot i que s'ha mantingut obert fins al final. Després de trencar la ratxa de 645 minuts d'imbatibilitat que acumulava el porter Jordi Masip amb un gol de Bernardo, el Pucela ha complicat les coses a la segona part capgirant el marcador. Els de Míchel Sánchez, però, no s'han donat per vencuts i Samu Saiz ha igualat de penal. Les opcions per aspirar a tot continuen vives, demostrant que són capaços de competir contra qualsevol. També amb els candidats a l'ascens com ho és l'equip de Pacheta.

Arran de la baixa de Míchel per coronavirus, Salva Fúnez s'ha fet càrrec de l'equip al José Zorrilla. El segon entrenador ha repetit el mateix onze que en la victòria contra la Ponferradina (3-0). Una proposta ofensiva, que d'entrada ha fet patir els blanc-i-vermells pel plantejament del Pucela. Sense tenir gairebé la pilota, els gironins han tingut dificultats per sortir. Després d'uns quants avisos del Valladolid, Juan Carlos ha evitat el primer gol del partit aturant un xut de Weissman (min. 16). El vendaval local ha estat constant, fins que el Girona ha reaccionat per generar perill: Borja ha tingut un xut des de la frontal que ha anat a fora, Santi Bueno ha rematat a les mans de Masip, el porter també ha hagut d'intervenir per treure a córner un cacau de Baena i un cop de cap d'Stuani ha sortit llepant el pal. A excepció de la pilota que Juan Carlos ha tret de la línia amb una gran actuació, el Girona i el Valladolid s'havien intercanviat els papers. Bernardo ha rematat la feina marcant en un camp inexpugnable com ho era el José Zorrilla fins al min. 44.

El Valladolid ha empatat a la segona part amb un gol de Sergio León (min. 59) validat pel VAR per possible fora de joc. Poc després d'entrar al terreny de joc, Aleix Garcia ha disposat d'una bona ocasió fruit d'una gran jugada de Samu però no ha pogut rematar bé la pilota i l'ha enviat al damunt el travesser. Per la seva part, Weissman ha topat amb el pal. Més tard, Juan Carlos ha tret una mà salvadora a un tret de Weissman (min. 77) per mantenir l'empat. No ha estat possible amb la diana de Morci, que ha engaltat un refús de Juan Carlos a una centrada d'Anuar (min. 82). El Girona ha reclamat un penal al tram final per una acció sobre Arnau i el VAR ha intervingut donant per bona la pena màxima. Samu Saiz no ha fallat des dels onze metres (min. 88). El madrileny ha tingut el gol de la victòria en l'afegit. Però la seva rematada a sortit fora.

FITXA TÈCNICA

Valladolid: Masip, Luis Pérez, El Yamiq, Javi Sánchez, Nacho, Plata (Plano, min. 54), Aguado (Morci, min. 75), Roque Mesa, Toni Villa (Anuar, min. 75), Cristo (Sergio León, min. 54) i Weissman.

Girona: Juan Carlos, Arnau, Santi Bueno, Bernardo, Juanpe, Jairo (Juncà, min. 62), Borja García (Iván Martín, min. 73), Pol Lozano (Terrats, min. 80), Baena (Aleix Garcia, min. 62), Samu Saiz i Stuani (Bustos, min. 73).

Gols: 0-1, min. 44: Bernardo; 1-1, min. 59: Sergio León; 2-1, min. 82: Morci; 2-2, min. 88: Samu Saiz de penal.

Àrbitre: Pulido Santana. Ha amonestat El Yamiq (Valladolid); Baena (Girona).

Estadi: José Zorrilla, 14.570 espectadors.