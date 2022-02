S’ha jugat mes de mitja lliga i el Girona s’està consolidant a la part alta de la classificació. Un pèl lluny de l’ascens directe que marca l’Almeria, amb 8 punts de marge, i perseguit de molt a prop per Las Palmas i Cartagena que només són a 2 punts. Queda lliga, de fet, queden tants partits que el Girona té temps d’encadenar ratxes positives o negatives que li poden donar el premi de l’ascens directe o el disgust de quedar-se fora de les places de promoció. La dinàmica de l’equip és positiva. Si analitzem els resultats dels darrers 10 partits, el Girona presenta números d’ascens directe sumant 20 punts de 30 possibles en una classificació on només el supera l’Eibar.

Tècnica individual. Dissabte en el partit contra el Ponferradina va quedar molt clar el missatge de l’entrenador del Girona. Es presentava un partit de màxima exigència. Un rival directe visitava Montilivi amb la idea de plantejar un matx intens i complicat pels locals. Míchel tenia la baixa al mig camp d’un futbolista bàsic en el seu esquema de joc com Aleix Garcia. A priori es podia suposar que Kebé o Terrats serien el seu recanvi natural però l’aposta del tècnic va ser valenta. Pol Lozano, futbolista que està en un gran moment de forma, es va quedar com a pivot per davant dels tres centrals i per primera vegada van coincidir sobre la gespa Borja Garcia, Baena i Samu Saiz. Míchel va decidir anar a l’atac i disposar de futbolistes que dominen la tècnica individual, jugadors que disposant d’espais situant-se entre línies aporten desequilibri. La combinació d’aquests futbolistes va donar bon resultat quan el Girona tenia la pilota, en taca la sensació de perill era constant. Els problemes es generaven quan tocava defensar, la recuperació de pilota suposava un hàndicap tot i que la gran tasca defensiva dels tres centrals i Pol Lozano va servir per mantenir l’equilibri i el bloc defensiu. Míchel va preferir disposar de futbolistes que generessin futbol, Samu Saiz va marcar el gol que obria el marcador mentre Borja i Baena també creaven perill. A la represa ja amb el resultat favorable el Girona va poder guanyar un partit on també va saber patir acabant amb jugadors de perfil mes defensiu com Kébé i Terrats per poder tancar el resultat.

Míchel una prioritat. Està clar que la idea de joc que té al cap l’entrenador del Girona agrada molt a la direcció esportiva. Estic convençut que el Quique Càrcel jugador es veuria jugant al mig del camp d’un equip dirigit per l’entrenador madrileny. En aquest sentit està clar que l’estil de joc, l’aposta pel futbol de combinació i la idea de guanyar els partits disposant de la possessió s’ajusta al que vol el club. Els futbolistes gaudeixen dominant els partits, l’equip té controlades les fases del joc tan en l’inici, la creació i en la finalització. Míchel prioritza els futbolistes de talent, no té cap problema per apostar pels joves del planter i domina la gestió de grup. El mal inici de campionat combinat amb la paciència que va tenir el club per donar continuïtat a l’entrenador han servit per reforçar la confiança entre les parts. La sensació és que Míchel està a gust a Girona i que el director esportiu es veu representat en la manera de fer del cos tècnic. Renovar a l’entrenador ha de ser una prioritat pel club, si tècnic i entitat ho tenen clar no cal esperar mes, independentment dels resultats el que preval és la idea de joc i en aquest cas no hi ha dubtes.

El calendari fa pujada. Dissabte a Valladolid contra el tercer classificat, seguidament l’Eibar, el líder, visitarà Montilivi, desplaçament a Madrid per enfrontar-se a un Leganés tocat pels mals resultats. Després tocarà jugar contra tres perseguidors de forma consecutiva, Oviedo, Las Palmas i Eivissa, la pujada s’acabarà a Almeria per enfrontar-se a un altre dels candidats a l’ascens. Cal anar pas a pas. Tots els partits són importants però quedant tanta lliga cap serà decisiu. Les properes setmanes serviran per determinar l’estat de forma del Girona i sobretot per valorar quines seran les possibilitats de l’equip. Es tracta de trobar el pic de forma òptim, de recuperar bé després dels partits i entre setmana preparar-se per anar superant els obstacles. Els futbolistes diferencials han d’estar disponibles i les lesions han de respectar al grup. L’objectiu més optimista passa per sortir d’aquest tram de campionat amb possibilitats d’ascens directe, no despenjar-se de les primeres dues posicions i, en el pitjor dels casos, estar entre els sis primers o molt a prop de la zona de privilegi. El calendari és dur però davant una lliga tan llarga sempre queda esperança ja que després d’aquest tram exigent encara mancaran 9 partits de lliga, temps per tot.