Des de finals d’octubre, Sporting (1-0), Burgos (1-0), Leganés (1-0), Oviedo (2-1), Cartagena (2-0), Fuenlabrada (3-0), Mirandés (3-1) i Eibar (2-0) han anat desfilant pel José Zorrilla i tornant cap a casa amb la cua entre cames derrotats per un Valladolid, molt superior. Després d’un inici de curs dubitatiu, el conjunt castellà ha posat la directa fins a afegir-se a Eibar i Almeria al vagó capdavanter de la Lliga. Els de Pacheta, a més a més de tenir un dels arsenals ofensius més potents de la categoria compten amb una defensa (El Yamiq, Joaquín, Nacho i Luis Pérez, entre altres) que tranquil·lament podria ser de Primera Divisió. Així ho demostren la xifra de 601 minuts que suma el porter Jordi Masip sense rebre cap gol. El darrer que va encaixar el Valladolid va ser el 12 de desembre de Borja Bastón en la victòria contra l’Oviedo (2-1). Des de llavors, l’exporter del Vilajuïga ha posat el cadenat en les nou jornades posteriors.

A banda d’aturar el potencial rival, el Girona també tindrà avui el repte de trencar una ratxa històrica que diu que els blanc-i-vermells mai han guanyat a Pucela. De fet, en les nou visites a Valladolid, el Girona només ha pogut arrencar-hi un empat (0-0 el curs 2015-16). La resta de partits es compten per derrotes. Tant a la Lliga a Segona, com a Primera i a també a la Copa. Recordades són les desfetes a Primera (18-19) que va ser clau per al descens gironí o la golejada 8-1 (58-59) a Segona.