Dijous quan a la prèvia del partit, Míchel es mostrava satisfet d’haver recuperat, a excepció de Valery, tots els altres jugadors que les últimes setmanes havia tingut de baixa, poc que es pensava el tècnic que qui no seria ahir al Nuevo Zorrilla seria ell mateix per culpa de la Covid. Però el cert és que amb Míchel o sense Míchel a la banqueta, el joc del conjunt gironí va continua sent el mateix que es veu les últimes jornades. Un equip competitiu, capaç de posar contra les cordes qualsevol rival.

De fet aquest esperit de joc poderós el va tornar a mostrar el Girona ja des de l’onze inicial. Míchel, en aquest cas des de casa, va repetir el mateix conjunt de sortida que la setmana anterior, amb tota la bateria ofensiva -Baena, Borja, Samu i Stuani- al camp des del minut u. Que el Girona va passar vint-i-cinc minuts collat pels locals és un fet innegable, però que es va tornar a mostrar efectiu a l’àrea rival, també. Ho demostra haver arribat al descans guanyant 0-1. I ja a la segona part - circ arbitral al marge, sobretot en la jugada del segon gol local- els gironins van mantenir el seu afany de protagonisme esportiu. Aixecant el cap quan el Valladolid havia capgirat el marcador i sumant un punt valuós que permet haver-ne aconseguit quatre de sis en els últims dos compromissos contra rivals de la zona alta. Caldrà veure si el Girona queda despenjat dels dos primers llocs però l’actuació d’ahir fa pensar que si no es gira la truita, aquest equip està més que preparat per encarar com a mínim, una promoció d’ascens. Sense desmerèixer res ni a ningú, la fam, el futbol i la intensitat que mostren els homes de Míchel tenen poc a veure amb el Girona que ha disputat les dues darreres fases d’ascens. Si alguna qualitat li ha tret Míchel a aquest equip i que ha de ser la clau fins al final és el punt de competitivitat que mostren tots i cadascun dels jugadors i, per tant, que mostra l’equip en el seu conjunt. Fins i tot quan els àrbitres intenten ser protagonistes sense cap argument.