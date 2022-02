Quan Pulido Santana i Pérez Pallás són designats per un partit del Girona mai passen per desapercebuts. Ahir, l’àrbitre i l’encarregat del VAR van tornar a ser protagonistes en l’empat al camp del Valladolid (2-2). Aquest cop, a diferència de la mitja dotzena llarga de greuges anteriors, Pérez Pallas no va aparèixer per fer la guitza al Girona sinó al contrari. El gallec, des del VAR, va avisar Pulido Santana que El Yamiq havia clavat un mastegot a Arnau dins l’àrea i que revisés la jugada. El canari ho va fer i va xiular penal. Una internvenció, sens dubte, històrica en la peculiar relació de Pérez Pallas i el Girona.

Menys clara va ser la jugada de l’1-1 del Valladolid. El VAR es va revisar el gol de Sergio León però no hi va veure ni fora de joc -la pilota li arriba de Pol Lozano, ni mans i el va validar. En el segon gol del Valladolid, Pulido Santana no va veure que la rematada de Morcillo havia entrat, i molt, a la porteria i va deixar continuar el joc. Els gironins van estar a punt de marcar en la jugada següent i, ja amb el joc interromput, el VAR va confirmar que el xut de Morcillo havia entrat i el gol era vàlid. Ahir, doncs, el VAR va somriure als interessos gironins.