Passi el que passi avui al Toralín en el partit que el Ponferradina disputarà contra el Reial Societat B (21 hores), el Girona tancarà la jornada en posicions de play-off d’ascens. El mal major, que guanyin els del Bierzo, ara mateix sisens amb 41 punts, un menys que els de Míchel. Si això passa, tocarà intercanviar les posicions i seran els gironins els que cauran al cinquè lloc, mentre que el Ponferradina pujaria fins la cinquena plaça. Un empat o una derrota dels de casa ho deixaria tot com està ara. I si no hi ha la possibilitat de sortir de la promoció és perquè ahir el Las Palmas, que tenia al seu abast entrar en els llocs de privilegi i enfilar-se fins els 42 punts, es va veure superat a casa pel Burgos (0-2).