Sabent que les notes no es posen fins al final de curs i que serà en uns mesos que se sabrà com li han anat definitivament les coses al Girona, de moment l’equip va per feina i la seva inèrcia, per sensacions i per resultats, el manté com un candidat amb ingredients per lluitar per l’ascens a Primera. Encara queden setmanes per conèixer de primera mà si se’n sortirà, si acabarà entre els dos primers, cosa que ara es veu una mica lluny, o si disputarà el seu tercer play-off consecutiu. Fins i tot si se’n quedarà fora i el premi se li escaparà de les mans. Mentrestant, comença a mantenir als rivals directes a ratlla. Ja va guanyar fa uns dies el Ponferradina a l’estadi i dissabte va salvar un punt de Pucela, on el Valladolid no feia pas cap altra cosa que celebrar-hi victòries. Això significa dues coses: haver sumat 4 punts dels últims 6. I haver-li guanyat l’average a dos equips que, ara per ara, lluiten pel mateix objectiu.

Perquè a vegades ve just d’un gol. El que pot semblar un detall sense rellevància, acaba sent determinant al final de temporada. I ara per ara, en un hipotètic empat a punts amb els dos últims rivals, Ponferradina i Valladolid, el Girona sempre aniria per davant. Al Bierzo es va perdre (2-1), però la golejada a la segona volta (3-0) fa que la diferència de gols particulars sigui favorable al conjunt blanc-i-vermell. Encara és més clar amb el conjunt castellà. Victòria per la mínima a l’estadi (1-0) i empat a Pucela (2-2), sense haver lamentat cap derrota. I amb la resta? Això tocarà certificar-ho durant les properes setmanes. Per començar, l’escenari no és massa favorable perquè amb la majoria de rivals de dalt no s’han aconseguit bons resultats després de tancar la primera meitat del calendari. Dissabte arriba l’Eibar, l’actual líder de la Segona Divisió, a Montilivi i en el partit de la primera volta a Ipurua el resultat no va ser bo: 4-2. Amb l’Almeria també es va perdre (1-2), i tres quarts del mateix va passar contra el Tenerife (2-1). Ara bé, l’escenari és més positiu amb d’altres equips que també estan lluitant per guanyar-se un lloc, com a mínim, a la promoció d’ascens. Amb el Las Palmas es va empatar (0-0) i s’ha de visitar el Gran Canaria. El Cartagena va claudicar a l’estadi (2-0), mentre que el camp de l’Eivissa el Girona va sumar-hi un punt (1-1). I per acabar, el Burgos, ara per ara el desè classificat amb 38 punts, després de guanyar ahir al Gran Canaria. En aquest cas, també bones noves perquè el marcador és favorable, amb el 3-1 aconseguit al desembre. Amb tots ells, tocarà escriure un segon capítol durant les properes setmanes. Començant per dissabte.