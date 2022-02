Míchel deia dijous passat que era «una benedicció» poder tenir gairebé tota plantilla disponible. Ara mateix, el tècnic només té Valery Fernández lesionat i, la resta estan en condicions de jugar. La situació pot canviar fàcilment dissabte que ve si un dels quatre jugadors que té el Girona amenaçats de suspensió veu una targeta groga. Santi Bueno, Ramon Terrats, Cristhian Stuani i Álex Baena són a una groga de la sanció i si són amonestats contra l’Eibar, es perdran el duel de dissabte entrant a Leganés.

Baena ha estat l’últim d’entrar al club dels amenaçats. El jugador cedit pel Vila-real va rebre targeta groga en el partit al camp el Valladolid de dissabte passat. Baena, com Bueno i Stuani són titulars indiscutibles per Míchel mentre que Terrats, va recuperant pes a l’equip un superada la lesió. Per la seva banda, l’Eibar recuperarà Stoichkov, que va complir sanció contra el Fuenlabrada abans-d’ahir.