Dissabte al final del partit, l’entrenador del Valladolid, Pacheta reivindicava el partit del seu equip contra el Girona. «Si el millor ha estat el seu porter, vol dir quelcom. El Girona és un equip que treu la pilota a gairebé tothom i és molt difícil de contrarestar-lo». En el seu discurs, l’entrenador castellà parlava «d’un rival de molt de nivell» que compta «amb gent entre línies fantàstica com Samu Saiz, Borja García o Baena i que té Stuani» per defensar el mèrit del punt sumat pel Valladolid. Potser sí que els candidats tenen molt de respecte al Girona i, fins i tot el veuen, com un rival directe, però la realitat és que el conjunt blanc-i-vermell és a 10 punts de l’ascens directe. Una distància de més de tres partits que, tot i que encara resten una quinzena de jornades sembla complicada d’eixugar. Bona part de culpa, si no tota, d’aquesta distància de punts respecte als dos primers classificats la té el mal començament de temporada que va fer el Girona. Dos mesos i mig grisos i decebedors que van tenir l’equip en posicions de descens durant sis jornades. Ara, aquell fluix inici de curs suposa un hàndicap immens per poder competir de tu a tu contra els equips que són al vagó capdavanter de la classificació (Eibar, Almeria, Valladolid i Tenerife).

I això que el Girona va estrenar amb bon peu la temporada gràcies a una victòria en el debut contra l’Amorebieta a Montilivi (2-0). Tanmateix, el triomf no va tenir continuïtat i l’agost es va tancar amb un empat a res contra el Las Palmas i una derrota a Ponferrada (2-1). El panorama es va enfosquir encara més el següent mes i mig de competició. Al setembre, els gironins van signar una ratxa de 4 punts de 12 possibles (un triomf, un empat i dues derrotes en quatre partits) que es va allargar fins a mitjans d’octubre per convertir-se en una d’encara pitjor: 4 de 21 punts. Aquesta sèrie ha marcat, sens dubte, el guió de la temporada del Girona. Per molt que Míchel trobés la tecla a partir de la derrota contra l’Osca (1-3), l’equip es va deixar molts punts en aquest paquet de partits en què es va encadenar tres derrotes consecutives contra Almeria (1-2), Lugo (1-0) i Osca (1-3).

A partir d’aquí, la cosa va canviar. Míchel va canviar de sistema i l’equip en va sortir reforçat. Els gironins van tancar l’octubre amb un 7 de 9 que maquillava el 7 de 18 global del mes. La victòria a Fuenlabrada, amb un gol d’Stuani al darrer segon de l’afegit va suposar també un bon baló de moral i confiança per a l’equip. Així, el Girona va tancar el novembre amb un correcte 9 de 15 punts amb victòries contra Alcorcón (3-1), Cartagena (2-0) i Reial Societat B (1-2) i derrotes a Tenerife (2-1) i Eibar (4-2). La bona dinàmica dels de Míchel va continuar al desembre, on gairebé van fer el ple. Els gironins van superar el Leganés (3-0) i el Burgos (3-1) però no van poder guanyar a Eivissa (1-1). El 2022 continuar amb la bona dinàmica de joc i resultats amb què s’havia tancat l’any i els de Míchel van superar l’Osca (0-1) i el Fuenlabrada (2-1). La victòria contra els madrilenys va deixar el Girona més a prop que mai de la segona posició. Sis punts, és a dir dos partits, separaven el conjunt gironí del segon lloc. Tot i això, els accidents contra el Lugo (1-1) a l’estadi i a Lezama contra l’Amorebieta (1-0) van tornar a separar l’equip dels llocs de privilegi a una distància de 9 punts. El gener es va cloure amb un balanç agredolç de 7 punts de 12 possibles i la sensació que el Girona deixava escapar el tren. I és que malgrat la victòria contra el Ponferradina (3-1) i el meritori empat a Valladolid (2-2), contra dos dels equips de la part alta, en els dos partits jugats d’aquest febrer, l’ascens directe torna a escapar-se i ja és a 10 punts.

El tren no s’atura

L’Almeria, un cop ha recuperat Sadiq de la Copa Àfrica, ha pujat el ritme i l’Eibar continua sense fallar. A més a més, el Valladolid també ha posat la directa i el Tenerife està en estat de gràcia convençut que pot lluitar amb els tres grans. Contra el Valladolid, el Girona va demostrar ser capaç de competir i jugar un partit de tu a tu contra un dels aspirants. Dissabte a Montilivi tindrà una altra prova davant el líder, l’Eibar. Encara que guanyi el Girona, l’ascens directe continuarà lluny i per somiar atrapar-lo caldrà una ratxa espectacular de victòries com la que va signar l’equip la temporada passada en el darrer terç de competició. De moment, el Girona suma un 4 de 6 esperançador contra rivals directes aquest febrer. Abans d’entrar al març, els de Míchel encara han de rebre l’Eibar i visitar un altre exPrimera recent com el Leganés.

Un cop disputat el partit de dissabte, estaran catorze jornades en què el Girona tindrà l’objectiu prioritari d’assegurar una plaça al play-off. El repte no és fàcil perquè, per darrere, el Las Palmas insistirà i té equip per ser-hi i l’Oviedo també ha fet una gran inversió per mirar d’acostar-s’hi. Caldrà veure si l’Osca es desperta a temps i com evolucionen equips que no eren candidats però que són a tocar de la promoció com el Cartagena, l’Eivissa i el Burgos.