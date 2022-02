El rendiment dels futbolistes del Girona segueix traspassant murs. La Federació Espanyola ha anunciat aquest migdia que Arnau Martínez, Ricard Artero i Gabri Martínez han entrat a la llista de Santi Denia per jugar el primer amistós de l'any contra Noruega (dimecres vinent, 11 h). Els tres jugadors blanc-i-vermells es concentraran a Las Rozas a partir de dilluns que ve -fins dimecres- per preparar-se de cara a la següent fase de classificació per a l'Europeu que es disputarà a finals de març.

Arnau és habitual en les convocatòries amb la selecció sub19 i Artero s'hi va afegir en l'última. Aquest cop, les actuacions de Gabri amb el primer equip tampoc han passat desapercebudes per a la Federació i l'extrem s'estrena a la llista de convocats.