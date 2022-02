El treball a consciència que s’està fent al llarg d’aquests últims anys en el futbol base del Girona està donant els seus fruits. Tot captant talents, com forjant aquells futbolistes que arriben al club de ben menuts i mica en mica van cremant etapes. Treure el cap en els entrenaments amb el primer equip ja és habitual; també que els més joves completin convocatòries o fins i tot tinguin minuts en el futbol professional ja no és pas excepcional. Això no ha passat desapercebut per a ningú. De propostes d’altres equips en van arribant i també les convocatòries internacionals. Va ser ahir mateix quan la Reial Federació Espanyola de Futbol feia pública una llista de jugadors citats amb la selecció sub-19 i la representació blanc-i-vermella era més nodrida que mai.

En aquest cas, fins a tres noms propis hi apareixien. El d’Arnau Martínez, que comença a ser ja habitual. També el de Ricard Artero, que fa un mes s’estrenava. S’hi suma Gabri Martínez, també amb minuts a Segona i un habitual en les sessions de treball a La Vinya amb Míchel Sánchez. Tots tres formen part de la convocatòria del seleccionador, Santi Denia, per afrontar el primer amistós de l’equip d’aquest any natural. Serà contra Noruega el dimecres de la setmana vinent, dia 23 de febrer, a partir de les onze del matí a les instal·lacions de Las Rozas. Allà s’hi concentraran a partir de dilluns, pel que estaran disponibles pel partit de dos dies abans contra l’Eibar a Montilivi, si Míchel ho considera oportú. També tindran temps de reincorporar-se de nou, perquè hi haurà marge suficient de maniobra per tornar a Girona i reprendre els entrenaments abans de la següent jornada, prevista pel diumenge 27 contra el Leganés a Butarque. Però encara hi ha més. Perquè Joel Roca, juvenil del Girona natural de Camprodon, ahir va tornar a jugar amb la selecció sub-17. Si divendres va marcar davant Eslovàquia, ahir va tornar a veure porteria, en aquest cas en un partit amb Portugal. Va fer dos dels tres gols del seu equip (3-2), que es va proclamar campió del Torneig de l’Algarve.