Guanyar és imprescindible, per estar a dalt o per evitar el descens. Sense victòries no hi ha alegria. I perquè aquestes arribin, el gol ha de ser el millor company de viatge possible. S’ha entès la consigna a la perfecció a Montilivi, que ha multiplicat els seus registres anotadors respecte la temporada passada, molt minsos durant un grapat de mesos, per acabar-los millorant en un darrer ruix de Lliga per emmarcar. Amb Cristhian Stuani determinant com en els vells temps, presentant uns números a l’abast de ben pocs, i sense un altre davanter que assumeixi la responsabilitat de posar-se l’equip a les espatlles quan més se’l necessiti, el gol s’ha multiplicat en un vestidor força solidari en aquest apartat. Atacants, migcampistes i també defenses han vist porteria, tot enlairant unes xifres que fan prou patxoca i esperant mantenir aquesta inèrcia durant les properes setmanes per intentar mantenir encesa la flama de la il·lusió per lluitar per l’ascens a Primera.

Superades les 27 primeres jornades del campionat i amb encara una bona colla de partits per disputar-se, més que en seran si toca tornar a repetir l’experiència de jugar el play-off, el Girona ha marcat ja 38 gols. És un bon número, tenint en compte que només hi ha dos equips que n’han fet més i tots dos són els primers classificats a la Segona Divisió. L’Almeria n’ha aconseguir 42 mentre que en són 40 els que acumula l’Eibar després dels mateixos partits disputats. El Valladolid ha marcat els mateixos 38 que els gironins i ja la resta de conjunts de la part alta de la taula en comptabilitzen menys. Un clar símptoma de la bona salut dels de Míchel en la parcel·la ofensiva. Les bones notícies no només s’acaben aquí, amb un número i prou. En l’última dècada, només en tres ocasions s’han fet més gols després dels mateixos partits, ja sigui amb el Girona a Segona o fins i tot a Primera. El rècord són els 45 que portava el 2013, amb Rubi a la banqueta i en un any que l’ascens s’escaparia en el desenllaç de la promoció. En van ser 42 el 2017, amb Machín i a pocs mesos de pujar a l’elit. Amb el mateix entrenador, i dos anys abans, el 2015, se n’acumulaven 39. La resta de registres, tots per sota. Sobretot ara fa un any, amb Francisco Rodríguez. Llavors, l’escenari no tenia res a veure. Si a nivell classificatori, perquè aquell Girona tot i tenir alguns punts menys estava a prop de les posicions de play-off. Però res a veure en l’apartat golejador. Si ara se n’han fet 38, un any enrere només se’n sumaven 23. En són 15 menys. Cert que llavors Stuani no era el d’ara. Com també que homes com per exemple Mamadou Sylla, Yoel Bárcenas o Monchu, que van veure porta, ja no formen part de la plantilla.

A banda de fer gols, aquest Girona és dels conjunts més encertats de la categoria. Què vol dir això? Que no necessita ser dels que més xuta per col·locar-se ben amunt en la classificació d’equips més anotadors. Amb números tot queda més clar. Els de Míchel han xutat 237 vegades. Ben lluny dels que més ho proven. Però sí que són dels que més dirigeixen la pilota entre els tres pals: 121 xuts a porteria. Per tant, la regla de tres és ben senzilla. Cada 6,3 rematades, sigui o no a porta, el Girona acaba marcant. Una efectivitat superior a la de l’Almeria (6,9) i Eibar (6,96), que necessiten xutar més per fer gol.