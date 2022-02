Yassine Bounou, nascut a Montreal i criat a Casablanca, somriu sempre, sense oblidar mai el camí que l’ha dut fins a un present feliç. Dos anys i mig després de deixar enrere Montilivi, encara reconeix el periodista. I gaudeix en reviure i en rememorar Girona i el Girona, sota un sol d’hivern que fa brillar les graderies de la ciutat esportiva del Sevilla. «Estic gaudint de l’exigència d’aquest Sevilla, de la responsabilitat», admet Bono (1991), el porter d’un equip que anhela lluitar fins a final de curs pel títol de Lliga. I que somia aixecar la setena Europa League, a mitjan maig a l’estadi Sánchez Pizjuán, a casa.

«Això ens estimula i ens motiva per preparar-nos al màxim per intentar donar la nostra millor versió. Però després ja veurem què passa. Com diu Julen Lopetegui, luego sale macho o sale hembra», continua el jugador marroquí, abans d’aterrar aquest cap de setmana a Catalunya per visitar el camp de l’Espanyol, un partit que es jugarà aquest mateix diumenge. Acaba de tornar de la Copa Àfrica, després de perdre a la pròrroga contra Egipte en quarts de final; sense poder fer realitat l’objectiu d’igualar el títol del 1976, l’únic del país, ja massa llunyà. O, si més no, la final del 2000, amb homes com Noureddine Naybet i Marouane Chamakh. «I Moha El Yaagoubi, que va jugar al Girona», apunta el 13, evidenciant que segueix pensant en blanc-i-vermell. Li agrada mirar enrere, parlar sense presses ni rellotges. I trobar cinc minuts per parlar del seu Girona. Sempre tranquil, respon en to baix i reflexiu. I amb unes xancletes als peus.

L’hemeroteca diu que van ser tres temporades i 84 partits amb el Girona, de 2016 a 2019. Com recorda el seu pas per Montilivi?

Quan vaig acabar la meva etapa a Saragossa i vaig arribar a Girona jo mateix em deia: Què has fet? Anàvem a entrenar no sé a on i em preguntava: A on has anat? On t’has posat? I ara, quan penso i miro enrere, sento que, sense cap mena de dubte, l’etapa més important de la meva carrera va ser la que vaig viure a Girona. Sense el Girona res d’això hauria passat. Res de res. Res. Ja no només del Bono futbolista, també del Bono persona. Jo avui soc qui soc gràcies al Girona. Jo em vaig fer gràcies a Quique Cárcel, que em va fitxar en aquell moment; a Pablo Machín, que va confiar en mi, i, sobretot, gràcies a Omar Harrak, l’entrenador de porters, que em va canviar el xip d’una manera increïble.

Per què?

Jo no creia en les meves capacitats. I l’Omar em va fer veure que estava per jugar al màxim nivell. I més. Quan vaig arribar em va costar. René (Román), un gran company i també un gran porter, m’estava superant en els entrenaments i en tot. Però l’Omar em venia i em deia que jo estava per jugar i arribar a fer alguna cosa molt gran. Jo pensava que com em podia dir això, si ni estava jugant amb el Girona, ni tan sols em sentia bé amb mi mateix. Però poc a poc, fruit d’un procés natural, vaig anar millorant el cap i superant totes les meves pors. També em van ajudar molt els capitans i tots els jugadors, uns cracs. Futbolistes com ara Aday, Granell, Eloi, Pere Pons, Juanpe, Alcalá, Sandaza... Anava millorant, anava millorant, anava millorant i veia que no hi havia sostre. Que canviant una mica la mentalitat podia donar molt més, cada cop més. I, realment, per això el Girona serà sempre un lloc especial per mi.

Per acabar de superar la síndrome de l’impostor i la falta de confiança pel caràcter i la procedència, també va ser important una conversa amb Juan Carlos Unzué, l’estiu que vostè va canviar Montilivi pel Sánchez Pizjuán i quan ell va aterrar a Girona.

Va ser important per mi perquè no es tracta d’una persona qualsevol. Va ser porter del Sevilla i un gran tècnic: va estar al Barça en èpoques importants. Al futbol hi ha molta mentida, amagada entre els elogis i les crítiques, però quan et parla gent que ha viscut coses importants sents que no t’està enganyant, que no t’està mentint. A la vida hi ha gent, com Unzué, que tot i coincidir-hi molt poc, una pretemporada, un mes, et marca i et deixa coses. I són gent a qui sempre estaràs agraït.

«Agraït», també, amb el Girona, Bono s’acomiada, somrient. Abans, però, admet que a Internet Bono continua sent el cantant d’U2, banda irlandesa. «Recordo un dia que un amic em va enviar la crònica d’un partit amb el Girona contra el València, del dia que vam guanyar amb el gol d’en Pere Pons (un 0-1 el 3 de novembre de 2018). El titular deia: Recital de Bono en Mestalla», recorda, tot desitjant retrobar-se amb Girona i el Girona a la Primera Divisió: «L’estima que li tinc a la directiva, al club i a la gent és una cosa a part, un altre nivell. Quan vaig arribar em deia: On t’has posat?, però quan vaig marxar el que deia és: Un lloc bonic. Per sempre».