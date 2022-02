El Girona intenta respondre a les queixes de l'afició per poder veure el filial a Riudarenes. Els socis poden assistir als partits de manera gratuïta, però com que el Municipal de Riudarenes no té grades sempre és complicat accedir-hi. En conseqüència, el club ha buscat la manera de comptar amb més seguidors quan juguin els d'Axel Vizuete. Tenint en compte que l'aforament és limitat, hi podran accedir un total de 40 socis. Per a fer-ho, els interessats hauran d'omplir un formulari fins a 48h abans del partit i les peticions s'acceptaran per odre de rebuda. "Procurant que no siguin sempre els mateixos socis els que accedeixen al recinte, i per tant, en cas es donarà prioritat a aquells Socis que no hagin accedit prèviament", afegeix en un comunicat el Girona.

Aquesta iniciativa es posarà en marxa per al partit d'aquest diumenge contra el Vilafranca (12 h). 🏟 Vine a Riudarenes i anima al Girona B❗️



💳 Fins a 40 Socis del @GironaFC podran accedir als partits del filial blanc-i-vermell❕



📝 Omple el formulari de l’enllaç i gaudeix del Girona B - Vilafranca del proper diumenge (12h)❗️



👉🏻 https://t.co/6m8B5N1MPi #OrgullGironí pic.twitter.com/3XeYg2R8rW — Girona FC Acadèmia (@GFCAcademia) 16 de febrero de 2022