El Girona ha intentat trobar una solució per comptar amb el suport de l’afició als partits del filial a Riudarenes. Tenint en compte que el municipal no té grades i que l’aforament és molt limitat, un màxim de 40 socis podran accedir als partits que juguin els d’Axel Vizuete a casa. Per entrar al camp, els interessats hauran d’omplir un formulari al web del club fins a 48 h abans del partit. La iniciativa arrenca de cares al duel d’aquest diumenge contra el Vilafranca.