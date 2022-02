N’hi ha que diran que és només futbol. D’altres no ho veuen així. I estarien disposats a fer «el que faci falta» pel club dels seus amors. Si alguna cosa ha fet bé el Girona en els darrers anys, a part d’estar dues temporades a Primera Divisió i convertir la base en una potència, aquesta és enganxar nous aficionats per fer créixer la seva massa social. No és estrany veure pel carrer cada vegada més nens i nenes amb la samarreta, banderes als balcons o una bufanda penjada en algun bar. La temporada 2021-22 ha mantingut el gruix de socis i abonats, superant de llarg els 9.000 seguidors. Una xifra que va arribar al seu rècord el curs 2019-20, però que des de llavors s’ha estabilitzat en major o menor mesura. El més sorprenent de tot, però, és que la gent que ve cada quinze dies a Montilivi no és només de les comarques gironines, sinó que també n’hi ha que fan centenars de quilòmetres per veure jugar l’equip.

És el cas de l’Stephan i la Paulina Mayner. Un matrimoni londinenc que resideix a Portvendres i fa gairebé tres hores de trajecte entre anada i tornada per venir fins a Montilivi. «Vam escollir el Girona perquè és el club de futbol professional més a prop de casa nostra. Pels anglesos és normal buscar-se un club», asseguren. La seva fixació pel Girona va començar el 2015 i des d’aleshores no se n’han pogut desfer. «De seguida ens va agradar perquè vam adonar-nos que és molt familiar, tothom és molt amable. També l’afició. I estem feliços de formar part del seu creixement», expliquen. Els Mayner tenen seients al Gol Nord i allà han fet amistat amb altres abonats, creant «un bon ambient».

Tenint en compte que segueixen el Girona des de fa sis temporades, n’han passades de tots colors. Des del play-off amb l’Osasuna a l’ascens a Primera Divisió i posteriorment el descens amb tot el que ha implicat. També han seguit de prop la base, desplaçant-se fins a Peralada quan els blanc-i-vermells tenien el conveni de filiació amb els xampanyers a Segona B. «Ja coneixíem en Santi Bueno d’abans. Ens fa molta il·lusió veure com ha arribat al primer equip», diuen. En l’actualitat reconeixen que no poden seguir els partits del Girona B perquè juga a Riudarenes, però tampoc perden de vista els joves. «Arnau Martínez és molt i molt bo. Ens dona plena confiança en el futur. La formació a la base és extraordinària i hi ha qualitat», comenten.

Des de la Catalunya Nord també ve en Thomas Valette. La seva cosina, que també és sòcia des de fa dècades, va enganxar-lo al Girona la temporada 2018-19 i «malgrat el descens a Segona vaig decidir fer-me l’abonament». A més a més, té família a Riudarenes i «com soc català, he de donar suport a un club que aposta pels joves de casa». «Abans era aficionat del Barça perquè el meu pare em portava al Camp Nou de petit, però m’agrada molt més l’ambient que es respira a Montilivi», afirma. Coincidint amb els Mayner, aquesta temporada està gaudint com mai amb el joc dels de Míchel i per això no dubta a l’hora d’anar-los a veure encara que des de Perpinyà hagi de fer més de 100 quilòmetres per viatge. Això sí, ve quan els partits no coincideixen amb els de l’USAP, l’altre club que li té el cor robat.

Futbol amb espectacle

Ivan Aranda i Marianna Feliu mai fallen a Montilivi. Són de Canet de Mar i van fer-se socis amb abonament el curs 2016-17, celebrant al final de temporada l’històric ascens a Primera. «Prèviament ja havíem anat a veure uns quants partits a l’estadi quan jugàvem a Segona perquè m’agrada molt el futbol», confessa Aranda que està vinculat amb Girona «de tota la vida» perquè va fer-hi la carrera universitària.

Aranda va en cadira de rodes i destaca que «a Girona hi ha bon lloc per a les persones amb mobilitat reduïda per veure el futbol». «Hi ha lloc habilitat a l’estadi (són a Preferent). El club sempre ens ho ha posat fàcil», afegeix. Per al maresmenc, «els dos anys a Primera vam tenir la sort de gaudir del futbol de primer nivell des de prop». «No negaré que soc i he sigut culer, però si t’agrada el futbol i l’esport has de ser del Girona. No ho dic perquè ara tiri, sinó perquè a Montilivi es pot veure futbol de qualitat en directe. Sento més els colors i tinc sentiment de pertinença al club», diu.

El Girona de Míchel s’ha guanyat l’admiració de l’afició i tots tenen «optimisme» com Valette. «Míchel és el millor entrenador que hem tingut des de Machín», comenten els Mayner. Mentre que Aranda reconeix que «s’està veient un futbol amb espectacle». «Hi ha un gran nivell, fins i tot costa trobar-lo a Primera».

El Girona traspassa fronteres. El percentatge és petit, però el club cada vegada compta amb més socis i abonats de fora de les comarques gironines. 1 Aficionats a la grada de Montilivi en l’últim partit a casa contra la Ponferradina F

2 Marianna Feliu i Ivan Aranda al partit contra el Burgos. F

3 Stephan i Paulina Mayner la temporada 2018-19 a l’estadi. F

4 Thomas Valette amb la mosca Sisa. F