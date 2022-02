L'afició haurà d'esperar per veure el Girona B a Riudarenes. El partit previst per aquest diumenge contra el Vilafranca, que havia de suposar l'obertura del municipal a un màxim de 40 socis, ha quedat suspès a causa de diversos positius per coronaviurs al conjunt visitant.

Els d'Axel Vizuete són segons amb 41 punts a la Tercera RFEF després d'aconseguir dimecres passat el segon triomf consecutiu en el duel recuperat davant el Sant Andreu (2-3). El Girona B allarga el bon moment amb un nou tiromf