Despres de patir "horrorosament" des de casa, confinat, veient el partit contra el Valladolid, Míchel podrà dirigir demà "la final" contra l'Eibar a Montilivi. El tècnic considera que el matx de demà ha de servir per agafar el tren de l'ascens directe. "És un partit molt important. Estaríem molt a prop de l'ascens si guanyem, independentment del que passi. Vuit punts seria una distància difícil de salvar però no impossible. No guanyar, sí que ens allunyaria molt", ha dit. Míchel només té la baixa de Valery Fernández per demà tot i que estarà pendent de si Samu Saiz, que avui no s'ha entrenat per motius personals, està disponible.

El tècnic ha reconegut que el partit contra el Valladolid no li va agradar en el sentit que va ser "massa obert". Sí que ha elogiat "l'orgull" que va treure el seu equip per anar cap amunt i empatar. "No pot ser que ens facin 22 xuts i no tinguem la possessió. No és la meva manera d'entendre el joc". Pel que fa a l'Eibar, Míchel ha subratllat que és líder "per mèrits propis" i compta amb "una de les grans plantilles de la categoria. Tot i això, ha recordat que el Girona "també". En aquest sentit, ha destacat el paper de l'afició. "Els que venen els sentim i els estem molt agraïts. Tanmateix, notem seients buits i volem que la gent s'enganxi en aquest repte que pot ser molt bonic".