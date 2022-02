El Girona vist com l'últim tren cap a l'ascens directe s'escapava després de perdre per la mínima davant l'Eibar en Montilivi. Un solitari gol de Stoichkov a la primera part ha decidit un partit molt equilibrat en què els de Míchel no han estat al seu millor nivell. Els gironins han vist com l'Eibar els guanyava la partida tàcticament i no els ha deixat estar a gust en cap moment. Amb la derrota, el Girona haurà, ara, amb 14 partits per davant, d'assegurar una plaça de play-off. A més a més de la derrota, el Girona veu com pot perdre a Samu Saiz, que es va retirar lesionat muscularment en la segona part.

El respecte i la por d'equivocar-se ha estat la tònica general d'una primera part en què el Girona no ha pogut desplegar la seva proposta de joc habitual . L'Eibar, amb la lliçó apresa, no l'ha deixat sortir amb la pilota mai des del darrere i els de Michel s'han bloquejat durant molts minuts. Els bascos, per la seva part, han aprofitat la seva única rematada entre pals per a avançar-se. Ha estat Stoichkov, que ha rematat una centrada màgica d'Aketxe, en una falta des del camp, i superat Juan Carlos. Ja ala segona part, el Girona ha fet un petit pas endavant en intensitat però ha estat insuficient. L'àrbitre no ha volgut entrar en cap de les caigudes en l'àrea del conjunt basc malgrat les protestes dels jugadors locals. L'entrada de Bustos, Moreno i Iván Martín va donar una mica més d'espurna a l'equip sense que, no obstant això, arribessin les ocasions de gol. Al final i malgrat els intents en pilotes aèries finals, el Girona ha acabat el partit sense rematar entre pals a la porteria de Cantero. Girona: Juan Carlos, Arnau (m.74, Iván Martín), Jairo, Bernardo, Juanpe, Bueno, Pol Lozano (m.74, Kébé), Borja García (m.62, Aleix Garcia), Stuani, Baena (m.62, Bustos) y Samu Saiz (m.82, Pablo Moreno). Eibar: Cantero, Rober Correa (m.86, Burgos), Toño García, Venancio, Arbilla, Sergio Álvarez, Javi Muñoz, Corpas (m.66, Chema Rodríguez), Quique González (m.86, Rahmani), Edu Expósito (m.23, Aketxe) y Stoichkov (m.66, Blanco Leschuk). Gols: 0-1, m.42, Stoichkov Àrbitre: De la Fuente Ramos (Castellano-manxec). Ha amonestat Juanpe, Bernardo (Girona) i Toño García, Corpas i Sergio Álvarez (Eibar). VAR: Milla Alvéndiz. Incidències: 6.511 espectadors a Montilivi.