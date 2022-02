El tren de l’ascens directe va molt de pressa i és d’allò més complicat pujar-hi. El Girona fa setmanes que aspira a fer-ho, però entre l’accident contra el Lugo (1-1) i l’ensopegada a Amorebieta (1-0) han fet que les portes costin cada cop més d’obrir-se. Fins i tot el punt de dissabte passat contra el Valladolid no va acabar de ser del tot positiu perquè va fer que la distància respecte al segon classificat s’ampliés fins als 10 punts. Tot i això, l’ambició al vestidor és màxima i pujar directes continua sent el discurs que en surt. Tant dels jugadors com de Míchel que té claríssim que l’únic camí per arribar-hi passa per superar avui l’Eibar a Montilivi. Qualsevol cosa que no siguin els tres punts farà que somiar pujar directe sigui més que una utopia i el discurs s’haurà de reconduir cap al play-off, que tampoc és poca cosa.

Avui pot ser un gran dia. Amb aquesta mentalitat ha treballat tota la setmana el Girona conscient de la transcendència del partit d’aquesta tarda. Arriba l’Eibar. El líder i un dels màxims, o el gran, favorits a l’ascens. El conjunt basc aterra en forma malgrat el darrer 0-0 contra el Fuenlabrada a Ipurua. De fet, en els seus dos darrers desplaçaments, l’Eibar ha aconseguit guanyar a camps tan difícils com els de l’Almeria (1-2) i de l’Sporting de Gijón (0-1). Míchel, ja recuperat de la Covid, tornarà a la banqueta per dirigir el seu equip després de ser baixa a Valladolid. El tècnic només té l’absència segura de Valery Fernández, per lesió, mentre que estarà pendent fins a darrera hora de Samu Saiz, que ahir no es va entrenar per motius familiars. La resta estan tots disponibles i, altre cop, Míchel podrà triar i remenar per fer l’onze. Tot i que la dinàmica de l’equip és positiva i, com va recordar el tècnic ahir, el Girona és l’equip més en forma de les darreres quinze jornades, no seria d’estranyar que fes algun retoc a l’onze. L’empat a Valladolid va deixar bones sensacions pel que fa a competitivitat però no tantes quant a la facilitat amb què el rival arribava a l’àrea gironina. En aquest sentit, Míchel podria decantar-se per reforçar el centre del camp introduint-hi Aleix Garcia o bé Ibrahima Kébé i sacrificar un dels mitjapuntes. Això permetria, en teoria, tenir més controlat el partit, evitar transicions ràpides per així fer que el partit no fos tan obert.

No fa pas la sensació que hi pugui haver més canvis a banda de la possible inclusió d’Aleix Garcia per Samu Saiz. La rereguarda serà la mateixa, amb els tres centrals habituals i Arnau i Jairo als carrils. Al mig del camp, Pol Lozano i Baena tenen el lloc assegurat i caldrà veure si Borja García s’hi manté també. La punta d’atac és cosa d’Stuani.

Mentrestant, l’Eibar va arribar ahir a Girona amb dues baixes destacades: Tejero i Llorente. El madrileny és indiscutible al lateral dret i va marcar en el 4-2 encaixat a Ipurua. Per la seva banda, el davanter campió del Mundial 2010 amb Espanya, és baixa per culpa de problemes físics.