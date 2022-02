Deia ahir Gaizka Garitano que no creu que l’Eibar sigui la bèstia negra del Girona. Potser amb ell a la banqueta no (victòria, empat i derrota en tres partits), però la realitat és que des del 2017, el Girona ha perdut, i bé, els cinc partits que ha disputat contra els bascos. A Ipurua l’equip ha encaixat resultats contundents (4-1, 3-0 i 4-2) però també a Montilivi on els dos anys a Primera, l’Eibar hi va guanyar 1-4 i 2-3. Aquesta temporada, a la primera volta, van caure altre cop quatre gols (4-2) en el partit, potser, més renyit de tots els últims.