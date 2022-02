Des que va aterrar a Girona, Míchel no ha aparcat mai el discurs ambiciós d’aspirar a l’objectiu màxim. Ni quan la situació a la classificació era delicada i l’equip ocupava posicions de descens. Ara, amb l’ascens directe a 10 punts i a les portes d’encetar el darrer terç de la competició, el tècnic va equiparar el partit d’avui contra l’Eibar a una final. «És una final per a l’ascens directe», va dir en una missatge dirigit a l’afició. «Volem que la gent s’enganxi a l’equip perquè tenim un repte molt bonic. Els que venen són meravellosos. Sentim que hi ha seients buits i volem que en vinguin més. Que omplin el camp i que se sentin orgullosos de nosaltres», deia el tècnic.

Després de perdre’s el partit a Valladolid per haver donat positiu per Covid la setmana passada, Míchel avui podrà estar al costat del seus jugadors des de la banqueta. Seguir el partit del seu equip per televisió, sol a casa seva, i a través d’una càmera tàctica del sistema Mediacoach de la Lliga és una experiència que no recomana a ningú. «És horrorós. Parlava amb els que eren a la banqueta i podia dir el que veia, però és clar, jo ho veia a través d’una pantalla, que no és el mateix. Va ser una sensació força incòmode. No em va agradar gens», explicava. Míchel va revelar que des de casa li semblava que el VAR anul·laria l’1-1 del Valladolid però «es veu que era una jugada diferent» i llavors la sensació des de la televisió era que «era clar».

Al marge de la solitud amb què va viure’l, el partit a Valladolid no va convèncer Míchel. El resultat sí, però les sensacions amb pilota i en el joc, no tant. «Vam perdre en el control del joc i vam guanyar en arribada. El Valladolid havia patit molt poc a casa, però també nosaltres ho vam fer molt. No és el partit que volia. Em sento orgullós del que vaig veure, per l’actitud i la mentalitat de l’equip, però no pot ser que tinguem molt poca possessió i que el rival ens xuti més de 20 cops. Estem lluny del que a mi m’agrada», va dir. Un dels més destacats a Valladolid va ser el porter Juan Carlos. «Va fer tres aturades de moltíssim mèrit. Està bé que ens doni seguretat. Que continuï així. Demà (per avui), ja veurem qui juga», deia el tècnic.

«Es pot guanyar l’Eibar»

En aquest sentit, Míchel confia que els seus homes arrangin el que no va rutllar a Valladolid. «Cal tenir més la pilota i ser capaç de dur el rival a la seva zona defensiva. De vegades surt i de vegades no. Per això som sisens i no estem en la lluita per l’ascens directe», reconeixia. Respecte l’Eibar, Míchel va enumerar un reguitzell de virtuts. «Està demostrant que és el líder per mèrits propis. Fa moltes coses bé. Defensivament té una gran pressió i és molt vertical. Té molts recursos per al gol. La transició és una de les seves principals característiques, però també et pot dominar i fer-te mal en centrades laterals». Tot i tenir «una gran plantilla», el tècnic considera que «la nostra millor versió és capaç de guanyar demà».

Els tres punts avui són «claus» per a què el Girona pugui treure el nas a la lluita per l’ascens directe. En aquest sentit, el gironins ja van ser capaços de superar el Ponferradina i empatar a Valladolid, en els dos últims partits contra rivals també directes. A més a més, va aconseguir guanyar-los l’average particular. El 4-2 a Ipurua de la primera volta fa complicat que el Girona pugui capgirar la diferència de gols, però Míchel no descarta cap escenari. «Si guanyem 3-0...Evidentment, ara no mirem això», deia per reiterar la transcendència dels punts d’avui. « Estar a vuit punts ja és una xifra propera. Dels últims 15 partits, som líders i màxims golejadors, però som el sisè que més gols rep. La trajectòria és bona. Arribar a l’últim terç a dos partits i mig, em surten els comptes. Però s’ha de guanyar l’Eibar».

Per últim, el tècnic no pensa reservar ni protegir cap dels jugadors amenaçats de suspensió que té ara mateix. Stuani i Baena estan amb 9 targetes i Santi Bueno i Terrats amb 4. Per tant, si veuen una groga avui, es perdran la visita de diumenge entrant al camp del Leganés. «Necessitem la millor versió de tots, sense pensar en el següent partit. Si algú veu targeta, en jugarà un altre. Les baixes són importants, però no ens han condicionat quant a resultats», recordava.