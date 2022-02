El Girona diu adeu a l’ascens directe. La derrota contra l’Eibar obliga l’equip a centrar-se en el «play-off». 1 Jairo condueix una pilota. F

2 Míchel veient el partit des de la banqueta. F

3 Samu Saiz lluita amb un rival. F

Després de la derrota d’ahir contra l’Eibar (0-1), Míchel Sánchez va assumir de seguida que s’havien acabat les aspiracions del Girona a l’ascens directe. «Ens hem tret un pes de sobre», reconeixia alhora que intentava animar els seus jugadors: «El play-off no és un mal menor, sinó que és un èxit». El tècnic va afegir que «hem de tenir la humilitat per lluitar cada punt que ens doni la possibilitat d’estar més a prop de l’objectiu». Que no és cap altre que assegurar la promoció d’ascens.

«L’ascens directe és pràcticament impossible. Ara per ara hi ha cinc equips per davant i quatre dels quals estan a una distància considerable. És complicadíssim que fallin tres. Hem de lluitar per entrar al play-off i tenir la humilitat que cada punt ens doni una empenta per ser-hi. Hem de competir amb les nostres armes com hem fet. No crec que hàgim sigut inferiors al rival, però s’emporten ells els tres punts. Ha sigut un partit de zero a zero. Cinc xuts a porteria nosaltres i sis ells. S’ha imposat el joc de pressió, estar junts i no permetre al rival fer el seu futbol. No els hem permès transicions, excepte el xut al pal que hem demanat penal i ens ha condicionat l’acció. L’Eibar és un equip que genera molt i no ho ha fet. A nosaltres ens ha faltat més en zona tres. Competint així som un equip que pot guanyar qualsevol.

«En zona tres no hem estat tant brillants com podem ser. El rival no ens ha donat espais i havíem de filar molt prim. Ens ha faltat més de costat a costat. Arribàvem amb Jairo, hauríem d’haver buscat més per allà. I tenir paciència. L’equip ho ha intentat. Hem minimitzat més l’Eibar, que l’altre dia el Valladolid. Tenia la sensació que el partit estava controlat».

«Quan va venir l’Almeria tenia la sensació que eren millors, però no l’he tingut amb el Valladolid ni amb l’Eibar. L’inici de temporada no va ser l’adequat per molts motius. Hem hagut de remar molt per enganxar-nos als de dalt. Tots els equips tenen alts i baixos. Veníem de ser líders de les darreres 15 jornades, això vol dir que l’equip està molt bé. Però tenim el handicap dels primers partits. L’ascens directe és difícil. Ens traiem aquest pes de sobre».

«Tinc molta humilitat i la meva idea és quedar campió guanyant al camp. Confio en l’equip. Hem de dir la realitat a la gent. Volem estar a Primera el curs que ve i havíem de lluitar els punts, però no els hem guanyat. Els rivals estan lluny, no podem tirar-nos pedres al propi teulat. Ningú a l’equip vol el play-off i jo ara dic que el vull. No és un mal menor, és un èxit. Estic tranquil».

«Les tres mitges puntes han fet un bon treball en la pressió i el joc de posició, però no han sigut determinants en l’últim terç del camp. També és pel nivell del rival. Borja ho ha fet bé, l’altre dia a Valladolid va estar excel·lent. L’exigència ha de ser la mateixa de Samu, Stuani, Juanpe... Borja ha filtrat una passada a Stuani que podria haver suposar l’1-0. Ha fet un bon treball. No tinc la sensació que no sigui el jugador important que tots pensem».

«Ve d’una lesió i no vist el millor Aleix les darreres setmanes. A Valladolid no em va agradar. Vull que noti que per ser-hi hem d’estar tots al màxim nivell. L’exigència és molt alta, ho soc amb mi mateix».