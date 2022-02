Si ja abans de jugar el partit, confiar que el Girona tenia opcions de lluitar per l’ascens directe, era molt agosarat, després de la derrota d’ahir s’ha convertit en un ja en utopia. Un impossible reconegut fins i tot pel mateix Míchel que ahir va assumir la realitat que toca a l’equip, que és mirar d’assegurar el play-off en les 14 jornades que resten de competició. El vagó capdavanter de Lliga va ple (Eibar, Almeria, Valladolid i Tenerife) i no hi caben més equips. I ahir, en la millor entrada de la temporada a Montilivi, l’Eibar es va encarregar de deixar-l’hi ben clar al Girona que la seva guerra és una altra. El líder va acabar amb totes les esperances dels de Míchel el dia que Montilivi es va vestir de gala en la millor entrada de tota la temporada (6.511 espectadors).

El mal començament del Girona va fer que l’equip trepitgés zona de descens unes quantes jornades entre setembre i octubre. Míchel va haver-se de reinventar i va trobar la fórmula màgica amb el canvi de sistema. Amb la instauració de la línia de tres centrals i dos carrilers, l’equip va millorar tant en el joc, com sobretot en els resultats i va encadenar una ratxa que el va situar de les posicions de descens fins al play-off. Tot va començar ara fa exactament quatre mesos a Montilivi, curiosament, amb una derrota contra l’Osca (1-3). Tot i perdre, l’equip va ser superior i a partir de llavors es va disparar cap amunt a la classificació gràcies, en part, a una ratxa gairebé immaculada a Montilivi. Després d’un empat amb el Saragossa (1-1), el Girona va encadenar-hi sis victòries -cinc de consecutives- només escapçades per la igualada contra el Lugo (1-1). Ahir, l’Eibar va posar punt final a la ratxa de 19 punts de 21 possibles en els últims set partits a l’estadi. La imatge competitiva oferta a Valladolid i la crida de jugadors i Míchel a l’afició per donar suport a l’equip en la «final» per l’ascens directe va donar fruits. L’estadi va aplegar 6.511 i va superar la millor entrada fins ara a la Lliga que eren els 6.010 contra l’Osca. Al mateix temps, l’assistència d’ahir també va ser més bona que la del partit de Copa del Rei contra el Rayo Vallecano (6.405), que fins ahir era la millor entrada de tota la temporada.