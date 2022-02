Míchel ha recuperat a tota la plantilla, a excepció de Valery que està en la recta final de la seva recuperació, i sembla que continuarà tenint-la disponible. Després del partit preocupaven Álex Baena i Samu Saiz, però el tècnic va afirmar que cap dels dos està lesionat. L’extrem cedit pel Vila-real va acabar coixejant, sobretot des que va rebre una falta a la frontal, mentre que el mitjapunta madrileny va demanar el canvi al minut 82 perquè no podia seguir.

«Samu arrossegava molèsties al pubis, havia entrenat regular i a sobre divendres no hi va poder ser perquè va tenir un problema familiar. Ha fet un treball excel·lent. És un problema de pubis, de físic, res muscular», va explicar Míchel.

Sobre Baena, que va ser substituït per Bustos al minut 63, va dir que «arrossega problemes físics des de les últimes jornades». «Necessitem el millor Baena, però ell sap que només pot aconseguir-ho amb patiment. No pot aturar-se. Ha tingut cops i molèsties, al partit li han torçat el turmell. S’ajunten moltes coses perquè no sigui el millor Baena que tots volem, tot i que és un jugador que anirà un altre cop cap amunt. Són molèsties per cops que ha tingut, però muscularment està bé».