No sol ser habitual gaudir de tres penals a favor en un mateix partit. Això mateix li va passar al Girona el 24 d’agost del 2013 a Ipurua. Ho va aprofitar perquè els va marcar tots tres. Els xuts de Felipe, Eloi Amagat i Chando van anar cap a dins per segellar el 0-3 final. Han passat gairebé nou anys i des de llavors, no és que no s’hagi tornat a guanyar l’Eibar, sinó que gairebé sempre que els blanc-i-vermells s’hi han enfrontat, han acabat perdent. És com una mena de bèstia negra que continua allargant la seva ratxa, després del resultat d’ahir. Amb el 0-1 ja en són sis les derrotes consecutives. A Primera i també a Segona. 4-1 i 1-4 la temporada 17/18; 2-3 i 3-0 l’any següent i aquest curs, el 4-2 d’Ipurua de fa pocs mesos i la desfeta per la mínima d’ahir a l’estadi, amb gol d’Stoichkov poc abans del descans. Són 19 gols en contra i només mitja dotzena a favor.

Del 2013 fins avui, per tant, sis derrotes. Però una mica de llum, perquè també hi ha un empat. L’únic resultat positiu. Ara, d’això ja en fa uns quants anys. Va ser a Montilivi (1-1), el dia que Alfredo Ortuño va debutar amb la samarreta del Girona i, com no podia ser de cap altra manera, va veure porteria.