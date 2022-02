Amb un parell de sentències n’hi va haver prou. Míchel Sánchez ho va deixar ben clar, per si algú ho dubtava. «Hem de lluitar cada punt pel play-off», deia just després d’afirmar, sense embuts i amb la boca ben oberta, que «l’ascens directe és pràcticament impossible». Per tant, canvi d’objectiu. Si l’ambició s’havia disparat uns dies enrere i el segon lloc, tot i estar lluny, es veia encara a l’abast, la derrota de dissabte amb l’Eibar (0-1) es convertia en un pas enrere gairebé definitiu. Ja ben pocs creuen a Montilivi que és possible ser segon, i ni parlar-ne sobretot de proclamar-se campió. Veient què és el que hi ha i quin és el rendiment d’alguns dels rivals directe, si es vol pujar a Primera, que es vol, això per descomptat, s’haurà de passar per la promoció. Per tant, des d’ara fins que s’acabi la lliga regular, la intenció de l’equip, per part dels jugadors, membres del cos tècnic i fins i tot dels qui manen, és atrapar la sisena plaça. Si s’acaba una mica més amunt, perfecte. Però abraçar el play-off és ara mateix la prioritat.

Que això sigui o no possible dependrà de què passi durant les properes setmanes. Una veritable incògnita, tot i que ara per ara, la situació de l’equip és prou favorable, per més que l’Oviedo guanyés ahir al camp del Burgos (0-1) i es col·loqués setè, només un punt per sota a la classificació. Perquè el Girona és sisè i, per tant, ara mateix jugaria la promoció. Té 42 punts, els mateixos que sumava dues temporades enrere després dels primers 28 partits de Lliga, però quatre més dels que tenia el curs passat, quan n’havia aconseguit 38 i estava fora dels llocs de privilegi. Per tant, els de Míchel depenen d’ells mateixos per fer realitat el seu objectiu. Per davant encara, 14 jornades. O el que és el mateix: 42 punts en joc. Moltíssims.

Unes quantes victòries

Què cal ara? No fallar contra els rivals directes i anar sumant victòries. És impossible saber on s’acabarà situant el tall, però els precedents de les darreres temporades ofereixen algunes pistes per saber cap a on pot anar la cosa. Per començar, i agafant com a referència l’última dècada, el sisè sempre ha necessitat batre la barrera dels 60 punts. Ara mateix, el Girona en té 42. Podria arribar fins els 84 si ho guanyés tot, cosa que no passarà. Amb sis victòries més, arribarà a la seixantena. Però potser no en farà prou, perquè fent la mitjana d’aquests deu darrers anys, la puntuació necessària per fer el play-off se situa al voltant dels 65 punts. Alguns anys se n’han necessitat més i en d’altres, amb menys ja n’hi ha hagut prou.

A Montilivi ja hi comença a haver certa experiència en aquesta matèria. S’han jugat fins a cinc promocions en un lapse de temps força curt. La més recent, la de l’any passat. Llavors, el Girona tancava la lliga regular sent cinquè i amb 71 punts. Els mateixos que va fer el 2013, llavors amb Rubi a la banqueta, però en aquella ocasió ocupant la quarta plaça. També va ser quart el 2016, ja amb Pablo Machín i guanyant en l’última jornada al camp del Ponferradina per enfilar-se als 66 punts. Una mica menys, 63, va necessitar el 2020, sent cinquè. La màxima puntuació arribava el 2015, quan es va quedar amb un pam de nas i sense ascens directe tot i disparar el comptador i elevar-lo fins els 82 punts. Va ser tercer, empatat amb el segon, l’Sporting, però un esglaó per sota per culpa de la diferència de gols.

El calendari

Queden 14 partits. La part negativa és que la majoria d’aquests, el Girona els haurà de jugar fora de casa. Fins a 8 desplaçaments haurà d’afrontar: Leganés, Las Palmas, Almeria, Saragossa, Cartagena, Alcorcón, Sporting i Burgos. A l’equip li queden per tant 6 enfrontaments a casa: Oviedo, Eivissa, Màlaga, Reial Societat B, Tenerife i Mirandés. De tots els rivals, que n’hi ha un grapat encara, alguns d’ells són rivals directe en la pugna per fer la promoció d’ascens. Com ara el Las Palmas (8è), Cartagena (9è), Oviedo (7è) i fins i tot el Tenerife (3r) i Almeria (2n), ara per ara uns quants punts per sobre. L’emoció està servida.