Per més que passin els anys, comptar amb un depredador de l’àrea com ho és Cristhian Stuani és tot un luxe per al Girona. L’uruguaià és, ara per ara, el pitxitxi de la Segona Divisió i ho celebra Montilivi. Ara bé, l’excel·lent inèrcia de la primera volta ha baixat les revolucions en aquesta segona meitat del calendari. Stuani ha posat el fre de mà i tot i que l’equip ha demostrat fins ara que pot continuar veient porta, és cert que el grup ho està acusant. Durant aquest 2022, són 9 els partits oficials disputats. Un parell a la Copa del Rei i els set restants a la Lliga. En tots ells, els gironins han fet 11 gols. Només un d’ells és obra del de Tala.

El va fer el passat 9 de gener, a l’estadi i contra el Fuenlabrada en un matx que s’acabaria decidint per la mínima diferència en el marcador: 2-1. Han passat 43 dies i Stuani no ha tornat a veure porteria. Des de llavors i fins avui, han marcat Bernardo (2), Nahuel Bustos (1), Juanpe (1), Samu Saiz (2) i Juncà (1). Ni rastre de l’uruguaià, com tampoc d’un Álex Baena que també va anotar per darrera vegada a principis del mes passat amb el Fuenlabrada. Curiosa la ratxa d’un Stuani que acumula un únic gol en aquesta segona volta de la competició, però que va ser capaç de fer-ne 14 durant la primera volta. Amb 15, però, encara encapçala la classificació dels màxims realitzadors de Segona. Els mateixos que comptabilitza Rubén Castro, davanter del Cartagena. O un més dels que ha aconseguit Stoichkov, de l’Eibar, que va atrapar aquesta xifra dissabte a Montilivi.