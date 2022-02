La derrota contra l’Eibar de dissabte passat (0-1) va esvair, si és que n’hi havia encara, les esperances del Girona de poder lluitar per l’ascens directe. L’equip, tot i perdre, manté la sisena posició que dóna dret a disputar el play-off. Una fita, arribar a la promoció, que per a alguns pot suposar una decepció, per a altres un temor, però que per al vestidor es presenta com una via, més llarga, que duu al mateix objectiu: l’ascens. Només acabar el partit contra els bascos, Míchel assumia que tocava canviar el xip i centrar-se en el repte de mirar de pujar a través de la promoció. No serà fàcil. És clar que no. A Montilivi coneixen bé les dificultats, paranys i sorpreses d’aquest format que els ha deixat sense ascens cinc vegades en deu temporades. Abans de pensar en la malastrugança del Girona amb els play-off, Míchel té clar que primer cal assegurar-se el dret a jugar-lo. I això, ara mateix, no està ni de bon tros garantit. Diumenge a Leganés començarà el darrer terç de competició. Una minilliga de 14 jornades en què els gironins tindran la missió de classificar-se per les eliminatòries d’ascens.

El Girona només té un punt d’avantatge respecte al setè classificat, l’Oviedo, tres respecte al Las Palmas i Cartagena i quatre sobre Burgos i Eivissa. No s’acaba aquí la competència perquè per darrere vénen més equips, alguns de molt potents, disposats a enganxar-se a aquesta lluita per les dues places que, sembla, encara no tenen propietari. Així, cal no perdre de vista, la progressió d’un Osca que ha llençat la casa per la finestra aquest gener amb fitxatges de molt de nivell ni tampoc del rival del Girona diumenge, un Leganés, candidats a l’ascens directe a principi de temporada, que sembla que vol despertar-se a temps. Entremig, el Lugo i també fins i tot l’Sporting, amb nou entrenador, miraran de colar-se a la guerra per la sisena i cinquena posició en aquestes darreres catorze jornades de Lliga. Deia l’exentrenador del Barça i de la selecció espanyola Luis Aragonés que les temporades es decidien en les deu últimes jornades. De partits en queden quatre més per poder aplicar la màxima del Sabio de Hortaleza però el Girona no ha fet els deures i ja sap que s’ho haurà de jugar tot en aquest darrer terç de competició (14 jornades). Un tram de Lliga en què pot passar absolutament de tot. Només cal veure què va passar la temporada passada en què el Girona va sumar 33 dels últims 42 punts (10 victòries, 3 empats i una derrota) i va classificar-se pel play-off quan ningú en donava cap duro dos mesos abans. L’altra cara de la moneda va ser l’Sporting que, després de tota la temporada en llocs de promoció i d’ascens directe, es va desinflar amb una ratxa de 17 de 42 en l’últim terç de Lliga. Sis a casa i vuit a fora En aquest sentit, els dos pròxims partits poden marcar les opcions del Girona en aquest camí per a assegurar-se el play-off. Diumenge, els de Míchel visiten un Leganés a l’alça. Tot el que no sigui puntuar-hi, complicaria la situació del Girona a la taula. Primer perquè, en cas de derrota, els madrilenys veurien la promoció i s’animarien en aquesta recta final i després perquè el següent rival dels de Michel, l’Oviedo, té en principi un partit assequible (rep la Reial Societat B a casa) i podria pispar-li la sisena posició. El calendari del Girona no és senzill. De fet, els gironins tenen més compromisos (8) a fora que no pas a Montilivi (6). Així, després de rebre l’Oviedo, de diumenge amb vuit, l’equip viatjarà al camp d’un altre rival directe, el Las Palmas. Les altres sortides del Girona en aquest darrer terç de Lliga són a Almeria, Saragossa, Cartagena i Alcorcón consecutives, Sporting i, en l’última jornada, Burgos. A Montilivi hi han de venir a part de l’Oviedo, l’Eivissa, el Màlaga, la Reial Societat B, el Tenerife i el Mirandés.