La Federació Espanyola compta amb tota la tecnologia possible per fer el seguiment dels jugadors interessants en categories inferiors. Tanmateix, a Girona, el seleccionador sub19, Santi Denia, hi té un informador especial. Es tracta de Delfí Geli, el seu bon amic i excompany durant dues temporades a l’Albacete i quatre a l’Atlètic de Madrid, amb qui va guanyar Lliga i Copa el 1996. «En Delfí és un gran tipus. Té molt de sentit comú. Estima molt el club i el protegirà», diu Santi. El seleccionador espanyol sub19 revela que Geli fa uns anys ja li va parlar d’un jugador del planter del Girona que ha arribat a ser internacional absolut amb Espanya. «Ja em va parlar de Pedro Porro (ara a l’Sporting de Lisboa) molt abans, quan era juvenil», explica. El manxec, central, i Geli, lateral dret, van formar part de la defensa titular de l’Atlètic de Madrid campió de la Lliga i la Copa del Rei la temporada 1995-96. A la imatge, Santi és a l’esquerra de Geli abraçat al saltenc i, darrere seu, hi ha el gironí Roberto Fresnedoso.