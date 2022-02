Ningú sap com acabarà la temporada 2021-22 a Montilivi. La lògica més aclaparadora diu que el Girona no té possibilitats de lluitar per l’ascens directe i que, per tant, haurà de centrar tots els esforços a assegurar, en aquest darrer terç de campionat que queda, una plaça de play-off. El camí no serà fàcil perquè si bé per dalt Eibar, Almeria, Valladolid, Tenerife i ara també Ponferradina s’escapen, per darrere, l’Oviedo empeny amb força mentre Las Palmas és a l’aguait i l’Osca vol despertar. Pel que sí que serà recordada aquesta temporada al Girona és per la gran collita de joves del planter que hi ha hagut. A banda dels consolidats Arnau Martínez, Terrats i Kébé, aquesta temporada han debutat amb el primer equip Ureña, Artero, Gabri, Farrés, Suleiman, Dawda i Sala, mentre que Monjonell ha tornat a tenir protagonisme. Tot plegat ha convertit el Girona en un dels clubs de la categoria amb més presència de joves de la casa a la plantilla i, alhora, ha cridat l’atenció dels tècnics de la Federació Espanyola. En aquest sentit, ahir, Arnau, Artero i Gabri es van incorporar a la selecció sub19 per preparar el partit amistós que demà els enfrontarà a Noruega. També hi hauria anat Ureña, però la lesió que encara arrossega va fer que al final no entrés de la llista final.

Amb tres representants, el Girona és, juntament amb l’Atlètic de Madrid, el club que més jugador aporta a la selecció, per davant de Barça, Madrid, Espanyol o Athletic Club, entre altres. Aquest fet podria sorprendre algú però l’aposta que fa el Girona pel futbol base és màxima des de fa temps i ara n’està recollint els fruits. «El Girona té una generació del 2003 molt bona. El club i l’entrenador aposten pel talent i els donen continuïtat. Això és positiu per l’entitat. Tenir minuts a Segona A els dona experiència, un bagatge diferent que si ho fessin en categories de formació», explica el seleccionador espanyol Santi Denia. L’estil de joc que ha imposat Míchel al primer equip del Girona i que des de la propietat i direcció esportiva es potencia, és el mateix que es fa servir a la selecció, tant amb Luis Enrique a l’absoluta com en categories inferiors. «El Girona treballa bé en un model de joc. Ara ha coincidit que el Girona ha triat un entrenador a qui li agrada ser protagonistes amb la pilota i ha tret jugadors amb aquest perfil, que és el que nosaltres cerquem», diu l’excentral de l’Albacete i l’Atlètic.

En aquest sentit, el seleccionador revela que manté una bona relació amb Míchel de quan el tècnic del Girona començava a formar-se com a entrenador. «Vam coincidir fa uns anys. Ell començava a la base del Rayo i parlàvem molt. Ell de la parcel·la ofensiva i jo, de la defensiva. És un perfil de tècnic molt bo per als joves», diu Denia que valora l’evolució que ha fet Míchel a Girona. «Ha tingut la intel·ligència de variar el seu sistema de joc en benefici de l’equip i n’està traient un gran rendiment», assenyala.

Arnau, Artero i Gabri faran avui el segon entrenament a les seves ordres abans del partit de demà. El tècnic considera que Arnau és «potser el més destacat», el veu «consolidadíssim» i troba que és «un defensa de moltíssima projecció». Arnau és ja un habitual des de fa mesos de la selecció sub19. Per contra, per a Artero i Gabri el de demà pot ser el debut en un partit. El bisbalenc ja va ser convocat fa unes setmanes per uns entrenaments i per disputar un partit contra Itàlia, que al final es va ajornar. «Al final vam fer un partidet d’entrenament entre nosaltres i ens va demostrar el que havíem vist al Girona i al filial. Pot ser migcentre ofensiu, jugar de 10, d’interior i té recorregut fins a l’àrea», diu Denia que assenyala que Artero podria ser un jugador «important» per a la selecció de cara a l’Europeu del mes de juny. Sí que s’hi estrena del tot, Gabri Martínez. El maresmenc és un jugador «diferent» per a Denia. «És un perfil dels que ja no en queden. Un home de banda, vertical i amb velocitat, capaç d’encarar en l’un contra un», descriu.

Santi Denia que també compta amb Ureña, que era a la prellista. «Ha tingut problemes físics i ara tindrà molta competència al club però hi comptem. Té recursos per fora i per dins, potència física i també talent. Míchel hi té molta fe», subratlla. Hom pot preguntar-se d’on surt aquest gran coneixement que té Denia dels jugadors del planter d’un club de Segona com el Girona. El seleccionador explica que el club posa a la Federació tots els mitjans possibles per seguir els seus jugadors. «Havia vingut algun cop a Peralada a veure partits quan era el filial. Ara amb la pandèmia és més difícil viatjar. Tot i això, veiem tots els partits del filial a través d’aplicacions que tenim. A més a més, el club ens proporciona vídeos individuals que ens faciliten molt les coses. S’està treballant molt bé el planter», destaca. En aquest sentit, Denia detalla que el seleccionador sub21, Luis de la Fuente, té «diversos noms en cartera visionant i fent-ne seguiment». Terrats, Baena i Moreno són els que entren en el perfil sub21. D’altra banda, Denia també revela que ha parlat amb el tècnic de la sub17, Julen Guerrero, sobre Joel Roca. «N’està encantat. El vaig veure en el torneig d’Algarve de fa uns dies i va ser un dels millors. Va marcar diferències amb gols, assistències i feina», diu.