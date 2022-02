Al Girona se li va esfumar la «il·lusió» de cop. La derrota contra l’Eibar (0-1) va deixar els de Míchel Sánchez sense pràcticament cap opció d’aspirar a l’ascens directe i la realitat és que el conjunt gironí s’haurà de conformar amb lluitar pel play-off, una via que tothom volia esquivar tenint en compte els antecedents però que no està ni de bon tros assegurada. «Sens va escapar una oportunitat, però hi ha molts equips que voldrien estar en el nostre lloc», ha reconegut Jairo Izquierdo.

El carriler canari va ser un dels més destacats en l’últim partit, jugant els 90 minuts i repetint titularitat per tercera jornada consecutiva després d’haver superat una patologia lleu que va obligar-lo a passar per quiròfan en dues ocasions. «Va ser una llàstima perquè em trobava molt bé abans que em passés. Vaig haver-me d’aturar, estar una setmana a casa, després tornar a començar, les vacances de Nadal... La primera intervenció va ser a ‘mitges’ i la segona va ser la definitiva. A partir d’aquí, vaig fer una mini pretemporada. Físicament no m’he trobat bé fins a l’últim partit. Estic agafant una altra vegada el ritme i em trobo millor», ha explicat.

«Teníem il·lusió, però amb la derrota se'ns ha escapat una oportunitat i hem d'agafar-nos a les possibilitats que tenim de fer play-off»

Jairo ha comentat que abans de rebre l’Eibar «teníem il·lusió arran dels bons partits que havíem fet». No obstant això, sumar 1 punt de 6 en els duels amb el Valladolid i l’Eibar va ser insuficient per a l’objectiu. «Portàvem una bona ratxa de partits i bon rendiment. Crèiem que si trèiem els tres punts podíem posar-nos en la lluita, tot i saber que era difícil. Després de la derrota encara ho és més. Ja se’ns ha tret aquesta idea del cap, lluitarem per afagar-nos a les possibilitats que tenim de fer el play-off. Hem de seguir partit a partit, millorant el rendiment i endollar la gent», ha dit. En aquest sentit, ha descrit com se sentia la plantilla després de la derrota: «Estàvem desil·lusionats perquè creiem que vam fer un bon partit, seguint el plantejament, però ens van marcar en una acció a pilota aturada i ja es va encallar. L’Eibar és un equip que córre molt a la contra amb jugadors ràpids i gairebé no ens va atrapar. Va ser un partit molt bo de l’equip. Per això quan va acabar estàvem capcots. Sabem que se’ns va escapar una oportunitat, però més enllà d’això hem de seguir i agafar-nos al play-off. Sent l’equip que som, és difícil que ens facin front».

La lluita del Girona passa per mantenir-se en posicions de play-off d’aquí al final de temporada. «Volíem aconseguir l’ascens directe perquè crèiem que els altres equips no eren millors que nosaltres i que podíem competir contra ells pels seus llocs. En perdre ja és veu més lluny tot. També sabem que a molts equips els agradaria estar en el nostre lloc. Lluitarem per seguir al play-off i jugar-lo amb les millors condicions possibles», ha comentat.

«Físicament no m'he trobat bé fins a l'últim partit. Estic agafant el ritme un altre cop»

Els pròxims partits, per tant, seran decisius per al desenllaç de la temporada dels gironins. «Els rivals també pressionen. N’hi ha que volen el nostre lloc i hem de lluitar que quedar-nos-hi. Hem de tenir més ganes perquè no se’ns escapi. Hem de millorar per arribar al final amb opcions, que és el més important. Tothom ha d’estar endollat per treure els partits», ha considerat Jairo alhora que valora la quantitat d’equips que aspiren a fer el play-off: «La Lliga s’ha donat així. Hi ha bons equips, n’hi ha que a priori no hi havien de ser però han fet una bona temporada i bé que hi són. No és ni bo ni dolent, simplement la situació és aquesta. Hi haurà competitivitat i rivalitat, que ens aniran bé per arribar al final endollats».

Sobre el Leganés, el rival d’aquest diumenge a Butarque, ha dit que «té un tros de plantilla». «A sobre venen de guanyar (a l’Amorebieta per 1-3). És un dels equips que vol el nostre lloc. Serà un partit molt complicat, com tots. Estem treballant per sumar els tres punts. Potser ja no tenim la il·lusió de guanyar segons quin equip, però sabem que hem de rendir a cada partit per guanyar i mantenir-nos en play-off».